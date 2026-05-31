Legia ogłasza przełomową decyzję. Papszun już wszystko wie

Bartłomiej Wrzesiński

W Legii Warszawa po zakończeniu sezonu trwa proces przeprowadzania zmian wewnątrz klubu. W niedzielę stołeczna drużyna w specjalnym liście do kibiców ogłosiła, że Fredi Bobić objął funkcję dyrektora sportowego. Jest to już kolejna zmiana, która ma pomóc drużynie Marka Papszuna wrócić do ligowej czołówki.

Marek Papszun
Marek PapszunTomasz Jastrzębowski / Foto OlimpikNewspix.pl

Kolejna wielka zmiana w Legii Warszawa stała się faktem. Warszawski klub w ostatnich dniach oficjalnie pożegnał się z Michałem Żewłakowem. Były reprezentant Polski oraz zawodnik Legii Warszawa piastował funkcję dyrektora sportowego. Zwiastowało to konkretne zmiany w stołecznej drużynie.

Sytuacja stała się jeszcze bardziej dynamiczna, gdy niemieckie media poinformowały, że do objęcia funkcji dyrektora sportowego szykowany jest Fredi Bobic. Niemiec dotychczas piastował stanowisko nazwane "Head of Football". W niedzielny wieczór Legia oficjalnie potwierdziła te pogłoski, informując o nowym stanowisku Bobicia. Wszystko zostało zawarte w specjalnym liście otwartym skierowanym do kibiców.

- Za cały pion sportowy odpowiada Fredi Bobić, który od czerwca 2026 roku będzie funkcjonował w klubie jako Dyrektor Sportowy. W najbliższym czasie przedstawimy pełną strukturę pionu, a Fredi opowie o swoich działaniach i przedstawi kierunek działań na najbliższy czas - zakomunikował warszawski klub.

Reforma Legii Warszawa trwa w najlepsze. Wszystko tuż po zakończeniu fatalnego sezonu

Nowa rola Frediego Bobicia jest kolejnym elementem zmian, które od dłuższego czasu zachodzą w Legii Warszawa. Można powiedzieć, że zapoczątkowało je zatrudnienie Marka Papszuna na stanowisku pierwszego trenera. Zaczęło się od sztabu szkoleniowego, a teraz reformy dosięgają również i gabinetów stołecznej drużyny.

W nowym sezonie Legia ma bardzo dużo do udowodnienia swoim kibicom. Papszun obejmował zespół pogrążony w gigantycznym kryzysie, osiadły na dnie ligowej tabeli. Początki nie były łatwe, lecz z czasem "Wojskowi" pod nowym przewodnictwem przesuwali się w górę ligowej tabeli.

Co początkowo wydawało się surrealistyczne, Legia do ostatniej kolejki miała szansę na grę w europejskich pucharach. Do 97. minuty spotkania w Szczecinie to właśnie Legia miała piąte miejsce i prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. Pragnienia Warszawiaków brutalnie przerwał jednak Marcel Wędrychowski. Jego gol na 1:1 z Pogonią Szczecin pozwolił GKS-owi Katowice wyprzedzić Legię na ostatniej prostej.

Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się w piątek 24 lipca. W ramach przygotowań Legia wyjedzie na zgrupowanie do Niemiec. Warszawska drużyna potwierdziła już sprowadzenie dwóch zawodników - Zorana Arsenicia z Rakowa Częstochowa oraz Ivana Brkicia z Motoru Lublin.

