Kolejna wielka zmiana w Legii Warszawa stała się faktem. Warszawski klub w ostatnich dniach oficjalnie pożegnał się z Michałem Żewłakowem. Były reprezentant Polski oraz zawodnik Legii Warszawa piastował funkcję dyrektora sportowego. Zwiastowało to konkretne zmiany w stołecznej drużynie.

Sytuacja stała się jeszcze bardziej dynamiczna, gdy niemieckie media poinformowały, że do objęcia funkcji dyrektora sportowego szykowany jest Fredi Bobic. Niemiec dotychczas piastował stanowisko nazwane "Head of Football". W niedzielny wieczór Legia oficjalnie potwierdziła te pogłoski, informując o nowym stanowisku Bobicia. Wszystko zostało zawarte w specjalnym liście otwartym skierowanym do kibiców.

- Za cały pion sportowy odpowiada Fredi Bobić, który od czerwca 2026 roku będzie funkcjonował w klubie jako Dyrektor Sportowy. W najbliższym czasie przedstawimy pełną strukturę pionu, a Fredi opowie o swoich działaniach i przedstawi kierunek działań na najbliższy czas - zakomunikował warszawski klub.

Rozwiń

Reforma Legii Warszawa trwa w najlepsze. Wszystko tuż po zakończeniu fatalnego sezonu

Nowa rola Frediego Bobicia jest kolejnym elementem zmian, które od dłuższego czasu zachodzą w Legii Warszawa. Można powiedzieć, że zapoczątkowało je zatrudnienie Marka Papszuna na stanowisku pierwszego trenera. Zaczęło się od sztabu szkoleniowego, a teraz reformy dosięgają również i gabinetów stołecznej drużyny.

W nowym sezonie Legia ma bardzo dużo do udowodnienia swoim kibicom. Papszun obejmował zespół pogrążony w gigantycznym kryzysie, osiadły na dnie ligowej tabeli. Początki nie były łatwe, lecz z czasem "Wojskowi" pod nowym przewodnictwem przesuwali się w górę ligowej tabeli.

Co początkowo wydawało się surrealistyczne, Legia do ostatniej kolejki miała szansę na grę w europejskich pucharach. Do 97. minuty spotkania w Szczecinie to właśnie Legia miała piąte miejsce i prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji. Pragnienia Warszawiaków brutalnie przerwał jednak Marcel Wędrychowski. Jego gol na 1:1 z Pogonią Szczecin pozwolił GKS-owi Katowice wyprzedzić Legię na ostatniej prostej.

Nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie się w piątek 24 lipca. W ramach przygotowań Legia wyjedzie na zgrupowanie do Niemiec. Warszawska drużyna potwierdziła już sprowadzenie dwóch zawodników - Zorana Arsenicia z Rakowa Częstochowa oraz Ivana Brkicia z Motoru Lublin.

Fredy Bobic Marcin Golba AFP

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Michał Żewłakow i Dariusz Mioduski Sebastian Frej/REPORTER East News





"Reprezentacja Polski to zespół, w którym mają grać najlepsi". Eksperci ocenili powołania. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport