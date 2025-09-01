Legia oficjalnie ogłasza. Klub ma nowego piłkarza, wprost z Bundesligi
Do końca letniego okienka transferowego w PKO BP Ekstraklasie pozostał jeszcze nieco ponad tydzień, a tymczasem Legia Warszawa nie przestaje się zbroić. Po niedawnym pozyskaniu m.in. Kamila Piątkowskiego "Wojskowi" sięgnęli wprost do... Bundesligi, skąd wypożyczony został Noah Weisshaupt, grający na co dzień głównie na pozycji lewego napastnika.
Ekipa Legii Warszawa nie ustaje w dokonywaniu kolejnych wzmocnień podczas trwającego w Polsce jeszcze nieco ponad tydzień letniego okienka transferowego. Na liście nabytków "Wojskowych" znalazło się już kilka głośnych nazwisk, bowiem z klubem związali się chociażby reprezentanci Polski - Kamil Piątkowski, Damian Szymański czy Arkadiusz Reca.
Zespół z Łazienkowskiej stawia jednak nie tylko na przenosiny definitywne, ale też na wypożyczenia. Jakiś czas temu właśnie taką drogą ze stołeczną drużyną związał się Ermal Krasniqi (poprzednio Sparta Praga), a w pierwszy dzień września "Legioniści" ogłosili oficjalnie kolejny ruch tego typu.
Noah Weisshaupt nowym piłkarzem Legii Warszawa. Wypożyczenie z opcją wykupu
Do grona podopiecznych trenera Edwarda Iordanescu dołączył właśnie Noah Weisshaupt, który formalnie związany jest z SC Freiburg, a ostatnie pół kampanii 24/25 spędził on na innym wypożyczeniu, w FC St. Pauli, regularnie prezentując się na murawie w barwach "Piratów".
"Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt z Legią. To duży klub, największy w Polsce, grający w europejskich rozgrywkach. Uważam, że to świetny krok w mojej karierze. Widziałem stadion i kibiców - są niesamowici! Jestem szczęśliwy, że tu jestem i moim celem jest zwyciężanie: mistrzostwo, Puchar Polski oraz wygrywanie w Lidze Konferencji UEFA" - oświadczył młodzieżowy reprezentant Niemiec, cytowany przez oficjalny serwis Legii.
Umowa z "Wojskowymi" ma być ważna do końca bieżącego sezonu, ale, co istotne, klub z Łazienkowskiej zapewnił sobie możliwość wykupu futbolisty. Wedle strony drużyny Weisshaupt będzie grać w Polsce z numerem 99 na plecach.
Legia Warszawa mogła jeszcze nie skończyć zakupów. Kacper Urbański na celowniku
Niewykluczone, że przed końcem okienka "Legioniści" zdołają dokonać jeszcze jednego hitu - na ich celowniku miał znaleźć się bowiem Kacper Urbański, na razie wciąż związany z Bologną. 20-latkiem interesują się przy tym RCD Mallorca czy FC Kopenhaga.
Legia Warszawa swój kolejny mecz w Ekstraklasie rozegra dokładnie 14 września. Z kolei, w nieco dalszej perspektywie, 2 października zainauguruje ona swoje występy w Lidze Konferencji - w tym przypadku na pierwszy ogień pójdzie starcie z tureckim Samsunsporem. Do tego czasu Weisshaupt powinien mieć co najmniej kilka okazji do pokazania swych umiejętności w nowym środowisku.