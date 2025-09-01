Legia oficjalnie ogłasza. Klub ma nowego piłkarza, wprost z Bundesligi

Ekipa Legii Warszawa nie ustaje w dokonywaniu kolejnych wzmocnień podczas trwającego w Polsce jeszcze nieco ponad tydzień letniego okienka transferowego. Na liście nabytków "Wojskowych" znalazło się już kilka głośnych nazwisk, bowiem z klubem związali się chociażby reprezentanci Polski - Kamil Piątkowski, Damian Szymański czy Arkadiusz Reca.

Zespół z Łazienkowskiej stawia jednak nie tylko na przenosiny definitywne, ale też na wypożyczenia. Jakiś czas temu właśnie taką drogą ze stołeczną drużyną związał się Ermal Krasniqi (poprzednio Sparta Praga), a w pierwszy dzień września "Legioniści" ogłosili oficjalnie kolejny ruch tego typu.

Sporting – Porto: Gol stadiony świata + błąd Bednarka (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Noah Weisshaupt nowym piłkarzem Legii Warszawa. Wypożyczenie z opcją wykupu

Do grona podopiecznych trenera Edwarda Iordanescu dołączył właśnie Noah Weisshaupt, który formalnie związany jest z SC Freiburg, a ostatnie pół kampanii 24/25 spędził on na innym wypożyczeniu, w FC St. Pauli, regularnie prezentując się na murawie w barwach "Piratów".

Rozwiń

"Bardzo się cieszę, że podpisałem kontrakt z Legią. To duży klub, największy w Polsce, grający w europejskich rozgrywkach. Uważam, że to świetny krok w mojej karierze. Widziałem stadion i kibiców - są niesamowici! Jestem szczęśliwy, że tu jestem i moim celem jest zwyciężanie: mistrzostwo, Puchar Polski oraz wygrywanie w Lidze Konferencji UEFA" - oświadczył młodzieżowy reprezentant Niemiec, cytowany przez oficjalny serwis Legii.

Umowa z "Wojskowymi" ma być ważna do końca bieżącego sezonu, ale, co istotne, klub z Łazienkowskiej zapewnił sobie możliwość wykupu futbolisty. Wedle strony drużyny Weisshaupt będzie grać w Polsce z numerem 99 na plecach.

Legia Warszawa mogła jeszcze nie skończyć zakupów. Kacper Urbański na celowniku

Niewykluczone, że przed końcem okienka "Legioniści" zdołają dokonać jeszcze jednego hitu - na ich celowniku miał znaleźć się bowiem Kacper Urbański, na razie wciąż związany z Bologną. 20-latkiem interesują się przy tym RCD Mallorca czy FC Kopenhaga.

Legia Warszawa swój kolejny mecz w Ekstraklasie rozegra dokładnie 14 września. Z kolei, w nieco dalszej perspektywie, 2 października zainauguruje ona swoje występy w Lidze Konferencji - w tym przypadku na pierwszy ogień pójdzie starcie z tureckim Samsunsporem. Do tego czasu Weisshaupt powinien mieć co najmniej kilka okazji do pokazania swych umiejętności w nowym środowisku.

Kibice Legii Warszawa Foto Olimpik AFP

Edward Iordanescu Grzegorz Wajda/REPORTER East News