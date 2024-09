Legia Warszawa nie wygrała trzech ostatnich meczów w lidze

Goncalo Feio mówił o "najlepszy spotkaniu w sezonie"

Słabe wyniki w tych potyczkach mogą być gwoździem do trumny dla Portugalczyka , tym bardziej, że później nastąpi przerwa na mecze reprezentacji, a to jest dobra pora na zmianę trenera.

"Uważam, że było to najlepsze spotkanie w tym sezonie w naszym wykonaniu. To jest taka Legia, którą chciałbym zobaczyć w każdym spotkaniu. To, co różniło większość drugiej połowy od pierwszej to to, że w pierwszej mieliśmy dominację, pressing i sytuację, a tych ostatnich zabrakło w drugiej połowie. W drugiej ilość wejścia w pole karne była niezadowalająca. Pozostaje duży niedosyt z tego, że po raz kolejny w prosty sposób tracimy bramkę" - powiedział trener Legii po spotkaniu z Górnikiem.