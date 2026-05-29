Legia ma problem. Finanse nie wyglądają dobrze, strategii nie ma wcale

Legia Warszawa - co by nie mówić o jej fatalnym sezonie - była o minuty od awansu do europejskich pucharów. Z perspektywy tego, jak wyglądały ostatnie miesiące i w których rejonach tabeli można było ją znaleźć, taki finał można by uznać za absurdalny, a sam klub po dwóch latach doktoryzowania się ze wślizgiwania się do Europy, osiągnąłby stopień profesorski. Ostatecznie jednak Dariusz Mioduski przekonał się, że nawet cyrograf z diabłem ma swoje ograniczenia i nie zawsze tak będzie, że planety ustawią się w odpowiedniej konfiguracji.

Brak strategii

W opublikowanej w czwartek w Interii rozmowy z Nielsem Frederiksenem, trener Lecha mówi o swojej konsekwencji. - Jestem taki w mojej pracy, nie zmieniam się z dnia na dzień, czy z meczu na mecz. Jeśli ktoś mnie poznał, wie doskonale, jak będę reagował i myślał w określonych sytuacjach. I myślę, że to właśnie ta konsekwencja - czyli sposób, w jaki gramy mecze, w jaki trenujemy, w jaki radzimy sobie z zawodnikami - jest główną przyczyną naszych sukcesów. Inne drużyny poświęcają mnóstwo czasu na treningach, by reagować na to, co rywal może zrobić w obronie lub ataku. My robimy na odwrót. Nie skupiamy się na przeciwniku. To jest ogromna różnica pomiędzy Lechem, a szeregiem innych zespołów. Dzięki temu konsekwentnie budujemy naszą wizję gry, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Wygrywamy własną siłą, a nie eliminowaniem atutów rywali. Jednocześnie staramy się zmieniać, ale na lepsze, wewnątrz tej samej struktury i tej samej filozofii gry.

Frederiksen w tej konkretnej wypowiedzi mówił wyłącznie o działaniach boiskowych - bo akurat ta wypowiedź nie odnosiła się do ogólnej strategii całego klubu, ale ze względu na to, że całościowa strategia Lecha bardzo mocno pokrywa się ze strategią meczową, czyli po prostu jest oparta na konsekwencji której nie jest w stanie zachwiać byle podmuch wiatru, można płynnie przejść do Legii, gdzie tej konsekwencji w strategii nie ma wcale. Trener Marek Papszun na tej samej konferencji potrafi powiedzieć o tym, jak bardzo jest potrzebna w kwestii stawiania na młodzież, jak i o tym, że on na młodzież nie postawi, bo byłoby to tym samym, co "wrzucenie młodego chłopaka do ringu z Arkiem Wrzoskiem".

Z Legii od lat młodzi piłkarze chcą odchodzić zanim wejdą do zespołu. W Lechu robią mistrzostwo Polski, bo w tym zakończonym przed momentem sezonie 38 procent wszystkich minut rozegrali wychowankowie. Lech nawet po zakładanym odejściu Bartosza Mrozka, Antoniego Kozubala i Michała Gurgula zakłada, że powalczy o 20-25 proc. takich minut. W Legii planu zagospodarowania młodych po prostu nie ma.

Dyskusja o młodzieży w kontekście finansów obu klubów jest upoważniona, bo to mechanizmy powiązane. W przypadku Legii dziś się mówi o kłopotach finansowych i jeśli ktoś powie, że wynikają one z przepłacania pierwszego składu lub nieudanych transferów na przestrzeni ostatnich lat - będzie miał rację. Ale istotne jest tu pytanie, co Legia zrobiła, by swoje pomyłki amortyzować poprzez strategię na wprowadzanie młodzieży. Lech też miał kosztowne niewypały, a dziś jego kondycja finansowa jest na tyle dobra, że jeśli pobije na transferze Luisa Palmy swój rekord transferowy, a później z jakiejś przyczyny zepsuje kolejny sezon i nie wejdzie do pucharów za rok, finansowo nic mu się nie stanie.

Lech, który w sezonie 24/25 nie grał w ogóle w europejskich pucharach, według sprawozdań finansowych wypracował 145 milionów złotych przychodu. W kolejnym sprawozdaniu będą już ujęte przychody z Ligi Konferencji, a jeszcze w kolejnym, czyli za ten sezon, zapewne następne za któryś z pucharów. Mówimy zatem o łapaniu nowego pułapu. Na starym Lech oczywiście również notował straty, lecz ze względu na skuteczną strategię budowania klubu, nie miały one znaczenia dla zachwiania przyjętych założeń. W Legii ma. Legia właśnie będzie budowała drużynę na bazie bardzo biednego okienka.

Gdy Marek Papszun mówi o ryzyku, jakie niesie za sobą wstawianie młodych piłkarzy, Lech tego ryzyka nie boi się podejmować. Dziś Wojciech Mońka jest obrońcą sezonu, ale w momencie, gdy pojawiał się w składzie, był nieoczywistym kandydatem nawet do kadry meczowej. W Legii nie istnieje strategia pozwalająca na realne wprowadzanie młodzieży do gry, tymczasem żeby regularnie wygrywać, potrzebna jest strategia sięgająca dalej niż do najbliższego meczu, najbliższego miesiąca, czy nawet najbliższego roku.

Finanse Legii Warszawa

Najprostsza diagnoza świata: Legię dziś ograniczają finanse, a to sprawia, że jeśli za rok skończy nad Lechem, to będzie to po prostu duża niespodzianka - nawet przy założeniu, że Lech będzie uwikłany w grę na trzech frontach. Prezentujemy liczby ze sprawozdania finansowego warszawskiego klubu.

Kapitał własny Legii - 15 mln złotych. Rok wcześniej było to ponad 22 mln złotych.

W tym samym miejscu sprawozdania mamy też rubrykę z kapitałem z aktualizacji wyceny. To wycena Legia Training Center, jakiej dokonał niezależny rzeczoznawca. Mowa o 109 mln zł, czyli w zaokrągleniu 25 mln euro. Tymczasem Dariusz Mioduski za Legię chce 200 mln euro. To oznacza, że według jego wyliczeń Legia bez LTC jest warta 175 mln euro. Oczywiście każda własność prywatna jest warta tyle, na ile właściciel ją wyceni, ale rynkowo ta kwota w żaden sposób nie jest uzasadniona, co z kolei sprowadza się do wniosku, że celem podania takiej kwoty nie jest realna wycena, lecz brak chęci sprzedaży.

Strata z lat ubiegłych - 116 mln złotych przy 146 mln złotych z lat poprzednich. Zmniejszenie straty wynika bezpośrednio z wypracowania zysku jeszcze w sezonie wcześniej (2023/24), gdy Legia zakończyła rok z 30 mln zł na plusie. Złożyła się na to gra w Europie i awans do wiosennej części rozgrywek, gdzie przegrała z Molde, trzecie miejsce w lidze, ale przede wszystkim sprzedaże, na które dziś jej trudno będzie liczyć: czyli 10 mln euro za Ernesta Muciego i 3 mln euro za Bartosza Slisza. W sezonie 24/25, czyli tym, którego dotyczy obecne sprawozdanie, w miejsce 30 mln zysku z poprzedniego roku, mamy już 8,5 mln zł straty i to pomimo tego, że Legia za ćwierćfinał Ligi Konferencji zanotowała dodatkowe 11 mln euro przychodu (około 47 mln zł).

W Legii doskonale wiedzą, jak pieniądze do spółki przynosić, natomiast kłopot jest z kontrolą kosztów. Przychody są ogromne, także w skali ligi - 220 mln zł za sezon 24/25, przy 188 mln zł z jeszcze wcześniejszego roku. Tutaj Legia miażdży wszystkich, w tym Lecha, ale w tym samym czasie koszty finansowe Legii to 19 mln zł, przy 5 mln zł Lecha. Z tych 19 mln zł kosztów, 8 mln to odestki.

Legia ma także 68 mln zł zobowiązań długoterminowych, przy 63 mln złotych rok wcześniej, czyli mamy tu wzrost zobowiązań o pięć milionów. W nocie wyjaśniającej czytamy, że "długoterminowe" w tym wypadku oznacza konieczne do spłaty w ciągu trzech najbliższych lat. Niewielką część tego zobowiązania stanowi zaciągnięta pożyczka w 2018 roku. Pożyczka od podmiotu zewnętrznego na kwotę 3 mln euro, z której do spłaty zostało jeszcze tylko 225 tys. euro, ale jest też "pożyczka od osoby fizycznej wchodzącej w skład organów zarządzających". Czytamy w tym miejscu: w latach poprzednich Spółka zawarła umowy pożyczek z osobą fizyczną wchodzącą w skład organów zarządzających. Pożyczki oprocentowane są według stałej stopy procentowej, a termin ich spłaty ustalono na 1 lipca 2026 r. Na dzień bilansowy kwota główna pożyczek wynosiła 2 mln zł oraz 12,1 mln euro, zaś kwota naliczonych odsetek wynosiła 650 tys. zł oraz 3 mln euro. Zarówno kwota główna jak i naliczone odsetki zostały zaprezentowane w całości jako zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe. Rok temu 50 mln zł, w tym roku 62 mln zł. To powoduje pewien dyskomfort finansowy, bo w przypadku Legii aktywa obrotowe to 42 mln zł. Definicyjnie aktywa obrotowe to zasoby firmy, z których może korzystać lub będzie mogła skorzystać w ciągu roku, a zobowiązania krótkoterminowe to kwota, którą będzie musiała zapłacić w ciągu tego samego roku. W samych zobowiązaniach krótkoterminowych jest duży wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług, bo mówimy o 34 mln przy 19 mln zł rok wcześniej. Wzrosły też wynagrodzenia - z 11 mln do 15 mln.

To przekłada się na działanie na rynku transferowym

Te liczby nie sprowadzają się one do wieszczenia katastrofy tego klubu, bo jednak na kredytach bardzo mocno jest zbudowany współczesny futbol, ale sprowadzają się do wniosku, że mamy tu do czynienia ze sporymi zatorami w płynności finansowej. Te zatory widać w działaniach na rynku - nie ma przypadku, że gdy zimą Legia potrzebowała na już napastnika, sięgnęła po Rafała Adamskiego z 1. Ligi. Zrobiła w ten sposób jeden z najlepszych transferów zimy, ale nie ukrywajmy, że był to transfer robiony z biedy a nie skautingu, bo gdyby Legia mogła przeznaczyć 2 mln na napastnika, sprowadziłaby kogoś innego. I tu pojawia się pytanie: ile takich transferów z biedy jest w stanie Legia zrobić, by podnieść jakość zespołu tak jak w przypadku Rafała Adamskiego?

Niesamowite jest to, jak bardzo te wykresy Legii i Lecha się rozeszły, gdy za punkt wyjścia przyjmiemy 2017 rok, gdy Legię przejął Dariusz Mioduski, a w Lechu już był Piotr Rutkowski. Niesamowite tym bardziej, że Legia na starcie tego okresu miała coś, czego Lech nie miał: mogła działać siłą rozpędu. Na bazie pieniędzy z Ligi Mistrzów, na bazie seryjnie zdobywanych wtedy mistrzostw, na bazie wysokiego współczynnika w Europie. Odbudowa wszystkich tych rzeczy dziś leży na barkach dwóch osób: Marcina Herry, który jakimś cudem musi sprawić, by spięły się finanse bez europejskich pucharów, i Marka Papszuna, który musi sprawić, że starzejący się zespół z niską liczbą piłkarzy z potencjałem sprzedażowym, wygrywał i wsparł w ten sposób prezesa Herrę w jego walce o przychody. To wszystko sprowadza się do pointy: jeśli Legia za rok znajdzie się w czubie tabeli, to pomimo tego, jak jest budowana, a nie jako efekt tej budowy.

