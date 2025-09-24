Legia - Jagiellonia. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 4. Stream online będzie za to dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok. Ekstraklasa. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Pierwotnie mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok miał się odbyć 24 sierpnia. Legia złożyła jednak wniosek do Departamentu Logistyki Rozgrywek, by spotkanie zostało przeniesione, ponieważ oba zespoły brały wtedy udział w eliminacjach europejskich pucharów. Dzisiaj nadszedł czas na "nadrobienie" zaległości.

Legia podobnie jak Jagiellonia rozegrała na razie siedem spotkań. Stołeczny zespół wygrał trzy z nich, dwa zremisował i dwa przegrał, co daje mu 11 punktów i siódme miejsce w tabeli. Znacznie lepiej prezentuje się jak dotąd "Jaga", która odniosła pięć zwycięstw, raz zremisowała i raz przegrała, co pozwoliło jej zgromadzić 16 punktów, dających czwartą lokatę. Po przerwie reprezentacyjnej oba zespoły nie doznały porażki i w dwóch występach skompletowały po cztery "oczka".

W zeszłym sezonie Legia i Jagiellonia zagrały przeciw sobie trzykrotnie i bilans ten jest niezwykle wyrównany. W pierwszym starciu ligowym padł remis 1:1, natomiast w rundzie rewanżowej przy Łazienkowskiej 1:0 zwyciężyła "Duma Podlasia". Po ostatniej porażce przed własną publicznością "Legioniści" mają zatem coś do udowodnienia swoim kibicom. Pomiędzy tymi potyczkami Legia wyeliminowała "Jagę" w ćwierćfinale Pucharu Polski, triumfując aż 3:1.

