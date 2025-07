Legia idzie na całość. To będzie rekord Ekstraklasy. Takich pieniędzy jeszcze nie było

Wedle doniesień Tomasza Włodarczyka z redakcji "meczyki.pl", Legioniści są obecnie na końcowym etapie pozyskiwania nowego zawodnika. Ma nim być Mileta Rajović, który obecnie reprezentuje barwy angielskiego Watfordu. 25-letni duński napastnik spędził ostatnie miesiące na wypożyczeniu w rodzimym Brondby IF. W tamtejszej ekstraklasie piłkarz rozegrał 15 spotkań, zdobywając łącznie 5 goli oraz 2 asysty. Do tego bilansu dorzucił także 3 gole w 4 spotkaniach pucharu Oddset Pokalen. Nie poskąpił on również trafień w barwach angielskiego zespołu, co łącznie zamyka jego bilans sezonu na 13 trafieniach w 34 meczach.