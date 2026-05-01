W decydującą fazę wchodzi sezon 2025/2026 piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Wydawało się, że na dobre tory wreszcie wyszła Legia Warszawa. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna regularnie punktował, co poskutkowało serią aż 10 spotkań bez porażki. Mimo to kwestia utrzymania dalej stoi pod znakiem zapytania.

Sprawy nie ułatwiła niedzielna porażka aż 0:4 z Lechem Poznań. Co więcej, punkty do swojego dorobku dodają pozostałe ekipy, które walczą o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. W końcu trzy "oczka" po zwycięstwie 2:0 z Motorem Lublin zdobył Widzew Łódź, czyli jeden z największych rywali "Wojskowych" o utrzymanie.

Ekipy te zmierzą się ze sobą już w piątek 1 maja. Można śmiało stwierdzić, że będzie to spotkanie o "sześć punktów", bowiem z pewnością zarówno klub z Warszawy, jak i z Łodzi punktów potrzebują, jak tlenu. Co ciekawe, idąc wzorcem poprzednich lat i układu tabeli Ekstraklasy rywalizacja może okazać się decydująca.

To będzie kluczowe starcie w kontekście utrzymania. Oto powód

Otóż odkąd liga przeszła małą rewolucję i została poszerzona do 18 zespołów (w 2021 roku) średnia punktów dająca utrzymanie wynosi 36.75 pkt. Legia już jest ponad ten wynik i z 37 "oczkami" z niepokojem patrzy za swoje plecy. Widzewowi natomiast do przekroczenia tego progu punktowego brakuje zaledwie punktu.

Patrząc jednak wstecz, utrzymanie zapewniało uzyskanie 38 punktów. Taki wynik w 2023 roku osiągnął Śląsk Wrocław, który był ostatnią "bezpieczną" drużyną. Scenariusz powtórzył się także w 2024, gdy identyczny dorobek uzbierał Radomiak Radom. Niezależnie od wyniku spotkania na Łazienkowskiej któraś z drużyn osiągnie "mityczny" wynik punktowy.

Czy to oznacza, że będzie pewna utrzymania? Nie. Jest jednak cień szansy, że wobec potknięć Piasta Gliwice oraz Arki Gdynia faktycznie 38 punktów będzie zapewniało przedłużenie swojego pobytu w Ekstraklasie na kolejny sezon. Warto zaznaczyć jednak, że liga od wielu lat nie była aż tak wyrównana.

Jak już wspomnieliśmy mecz Legia Warszawa - Widzew Łódź odbędzie się w piątek 1 maja. Pierwszy gwizdek rywalizacji zaplanowany jest na godz. 20:30.

