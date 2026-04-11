Legia - Górnik. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Legia Warszawa - Górnik Zabrze w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Górnik Zabrze. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W poprzedni weekend Legia Warszawa odniosła trzecie zwycięstwo tej wiosny i dopiero siódme w tym sezonie. Stołeczni pokonali na wyjeździe 2:0 Pogoń Szczecin i zdobyli punkty w ósmym kolejnym meczu z rzędu. To jednocześnie oznacza, że odkąd zespół objął Marek Papszun, Legia skończyła spotkanie bez punktów tylko raz i było to w debiucie polskiego szkoleniowca z Koroną Kielce. Dzięki temu Warszawiakom udało się wreszcie wydostać ze strefy spadkowej, ale dziś czeka ich konfrontacja z bardzo wymagającym rywalem.

"Wojskowi" podejmą u siebie Górnik Zabrze, czyli zespół, który patrząc na tabelę, walczy o mistrzostwo Polski. Zabrzanie po 27. kolejce zajmowali trzecie miejsce z dorobkiem 42 punktów, czyli dokładnie takim samym, co druga Jagiellonia Białystok. Ponadto tracą ledwie trzy "oczka" do liderującego Lecha. Co warte podkreślenia, w minioną środę "Górnicy" pokonali w półfinale Pucharu Polski Zawiszę Bydgoszcz i stoją przed wielką szansą na wywalczenie krajowego pucharu po raz pierwszy od 1972 roku i pierwszego trofeum od 1988 roku. W Zabrzu gra toczy się zatem o wszystko, co z pewnością mocno buduje morale wśród zawodników.

W meczu jesiennym tych zespołów Górnik wygrał 3:1 i dziś również będzie faworytem, na co nie wpływa fakt, że nie wygrał przy Łazienkowskiej od 2020 roku. Legia ma jednak ostry "nóż na gardle", a jej dysypozycja w ostatnich tygodniach sprawia, że może sprawić niespodziankę.

Mecz Legia Warszawa - Górnik Zabrze w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Piłkarze Legii Warszawa Marcin Bielecki PAP

Piłkarze Górnika Zabrze w sezonie PKO BP Ekstraklasy 2025/2026 Art Service PAP

DJB: Sieciówka 7.04. WIDEO (Eleven Sports) POLSAT BOX GO