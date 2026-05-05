Legia drży o utrzymanie. Nagły koszmar Papszuna. Komunikat tuż przed kluczowymi meczami

Legia Warszawa uciekła nieco od wizji spadku z rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Zespół po przejęciu przez Marka Papszuna poprawił swoją sytuację w tabeli na tyle, że na trzy kolejki przed końcem sezonu "Wojskowi" w tabeli plasują się na 11. pozycji. Przewaga punktowa nie jest jednak gigantyczna.

Ekipa dowodzona przez byłego trenera Rakowa Częstochowa kluczowy mecz rozegrała prawdopodobnie w miniony piątek. Wówczas do Warszawy przyjechał Widzew Łódź, który również bije się o swój byt w najwyższej klasie rozgrywkowej. Od początku wydawało się, że to spotkanie należy traktować z wyjątkową powagą.

Problemy Papszuna. Dwie kontuzje

Doskonale widać to było na murawie. Mecz nie obfitował bowiem w ofensywne natarcia, sytuacje. Dominowała raczej taktyka, defensywa i minimalne ryzyko. Ostatecznie jednak to ryzyko podjęła Legia. W doliczonym czasie gry przy wyniku 0:0 w pole karne Widzewa pobiegł bramkarz gospodarzy. Z tej akcji zrodził się gol na 1:0.

Dzięki niemu Legia ma cztery punkty zaliczki nad pierwszym z obecnych spadkowiczów - Widzewem Łódź. Nie wszystko po tym spotkaniu jest jednak dla Papszuna kolorowe. Trener Legii stracił bowiem dwóch zawodników. Jeden z nich jest absolutnym filarem. Mowa o Pawle Wszołku oraz Arkadiuszu Recy.

Panowie przeszli badania, które wykazały kontuzje wykluczające ich z gry do końca sezonu. "W wyniku starcia z rywalem w meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź Arkadiusz Reca doznał urazu stawu skokowego. W tym samym spotkaniu z powodu urazu mięśnia grupy kulszowo-goleniowej boisko opuścił Paweł Wszołek. Obaj zawodnicy już rozpoczęli proces rehabilitacji i po kilkutygodniowej przerwie w treningach dołączą do zespołu w trakcie okresu przygotowawczego do nowego sezonu" - czytamy w komunikacie.

Legii do końca sezonu pozostały już tylko trzy mecze. Na papierze wydaje się, że wszystkie trzy "Wojskowi" powinni wygrać. Mowa bowiem o spotkaniach z: Termaliką Bruk-Bet Nieciecza, Lechią Gdańsk oraz Motorem Lublin.

