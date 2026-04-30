Legia czeka na kluczowy mecz. Nagle taka wiadomość. Jest oficjalny komunikat

Legia Warszawa od kilku miesięcy nie myśli już o mistrzostwie Polski. W stolicy naszego kraju pojawiła się bowiem obawa o spadek z PKO BP Ekstraklasy. Przez pewien czas "Wojskowi" plasowali się nawet w strefie spadkowej. Zamiana na stanowisku trenera przyniosła jednak oczekiwane efekty.

Przejęcie drużyny przez Marka Papszuna sprawiło, że zespół ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej 3 z tej strefy się wydostał. Wciąż jednak "Wojskowi" nie mogą być pewni tego, że w przyszłym sezonie także zagrają w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Kluczowy w tym kontekście może okazać się najbliższy mecz.

Żewłakow na dłużej w Legii. Jest oficjalny komunikat

W nim "Wojskowi" zagrają w Warszawie z Widzewem Łódź, który również broni się przed spadkiem. Na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym gwizdkiem w tym meczu Legia przekazała, że jeden z jej wychowanków przedłużył umowę. Mowa o 19-letnim Jakubie Żewłakowie.

"19-letni pomocnik Jakub Żewłakow, wychowanek Akademii Legii, podpisał z klubem nowy kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2029/30. Jakub Żewłakow rozegrał do tej pory 13 meczów w pierwszej drużynie Legii" - czytamy w komunikacie prasowym przesłanym redakcji Interia Sport.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi z przedłużenia kontraktu Kuby Żewłakowa do 2030 r. Ta decyzja jest potwierdzeniem jego jakości i talentu. Chcemy zabezpieczyć przyszłość Kuby w Legii, żeby dalej rozwijał się w takim tempie i otrzymywał jak najwięcej szans. Myślę, że będzie bardzo ważny dla naszej drużyny w najbliższych latach, ma umiejętności, żeby dużo wnieść do gry. Kuba czuje, że w niego wierzmy - powiedział Fredi Bobić.

Nsame wraca do zdrowia. Kibice Legii tylko na to czekają Grzegorz Wajda East News

Zieliński/ Johnson - Doumbia/ Reboul. Skrót meczu Polsat Sport