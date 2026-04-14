W bieżącym sezonie Legię toczy wiele problemów, ale jednym z najpoważniejszych wydaje się kiepska skuteczność i jakość w ataku. Sprowadzeni latem Kacper Urbański, Mileta Rajović, czy Antonio Colak nie sprostali oczekiwaniom. Dość powiedzieć, że mniej goli od "Wojskowych" strzeliły tylko Wisła Płock i Arka Gdynia.

Świadomy problemu jest Marek Papszun, który zgodnie z doniesieniami licznych dziennikarzy planuje w Legii latem przeprowadzić prawdziwą rewolucję kadrową. Masowe odejścia wydają się wręcz przesądzone. W drugą stronę za to przywędrować ma kilka gwiazd.

Legia sprowadzi nowego napastnika? Na radarze ma gwiazdę z Czech

Jedną z nich, według informacji przekazanych przez czeski portal "Ruik.cz" ma być Jan Kucha. Napastnik Sparty Praga trafił na orbitę zainteresowan stołecznej ekipy, która ma być gotowa zapłacić za niego nawet 1,3 miliona euro.

O tym, że Legia szuka nowego napastnika, informował Piotr Koźmiński z portalu "Goal.pl". 30-krotny reprezentant Czech mimo przyzwoitych statystyk strzeleckich nie może obecnie w Sparcie liczyć na pewne miejsce w wyjściowym składzie, a od włodarzy klubu z Pragi miał otrzymać zgodę na negocjacje z innymi potencjalnymi pracodawcami.

Działacze Sparty byliby gotowi sprzedać go za wspomniane 1,3 miliona, a ostateczna decyzja ma należeć do Legii. Papszun potrzebuje w drużynie bramkostrzelnego napastnika, który w Warszawie położy kres indolencji w ofensywie.

Kuchta w bieżącym sezonie wystąpił w 38 meczach. Zanotował w nich 11 trafień i dołożył do tego aż dziewięć asyst. Na koncie ma trzy mistrzostwa i dwa puchary Czech, a także tytuł króla strzelców tamtejszej ligi za sezon 2020/21.

Jan Kuchta Foto Olimpik AFP

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News

Jan Kuchta OGUZ YETER AFP

