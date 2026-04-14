Legia chce czeską gwiazdę, w grze 1,3 miliona euro. Papszun tylko na to czekał

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Liczni eksperci są zgodni, że w letnim okienku transferowym Legia Warszawa przejdzie prawdziwą rewolucję kadrową. Na wylocie jest wielu zawodników, ale Marek Papszun ma także wyklarowany plan na to, jakich piłkarzy chciałby sprowadzić do stolicy Polski. Czeskie media ujawniły, że szkoleniowiec rozważa sięgnięcie po 30-krotnego reprezentanta kraju. Kwota transferu miałaby wynieść ponad milion euro.

Marek Papszun w kurtce Legii Warszawa stoi na murawie, w tle piłkarze i kibice na trybunach.
Marek Papszun

W bieżącym sezonie Legię toczy wiele problemów, ale jednym z najpoważniejszych wydaje się kiepska skuteczność i jakość w ataku. Sprowadzeni latem Kacper Urbański, Mileta Rajović, czy Antonio Colak nie sprostali oczekiwaniom. Dość powiedzieć, że mniej goli od "Wojskowych" strzeliły tylko Wisła Płock i Arka Gdynia.

Świadomy problemu jest Marek Papszun, który zgodnie z doniesieniami licznych dziennikarzy planuje w Legii latem przeprowadzić prawdziwą rewolucję kadrową. Masowe odejścia wydają się wręcz przesądzone. W drugą stronę za to przywędrować ma kilka gwiazd.

Zobacz również:

Legia sprowadzi nowego napastnika? Na radarze ma gwiazdę z Czech

Jedną z nich, według informacji przekazanych przez czeski portal "Ruik.cz" ma być Jan Kucha. Napastnik Sparty Praga trafił na orbitę zainteresowan stołecznej ekipy, która ma być gotowa zapłacić za niego nawet 1,3 miliona euro. 

O tym, że Legia szuka nowego napastnika, informował Piotr Koźmiński z portalu "Goal.pl". 30-krotny reprezentant Czech mimo przyzwoitych statystyk strzeleckich nie może obecnie w Sparcie liczyć na pewne miejsce w wyjściowym składzie, a od włodarzy klubu z Pragi miał otrzymać zgodę na negocjacje z innymi potencjalnymi pracodawcami.

Gwiazdor bliski odejścia z Lecha Poznań. Wskazano potencjalnego następcę

Działacze Sparty byliby gotowi sprzedać go za wspomniane 1,3 miliona, a ostateczna decyzja ma należeć do Legii. Papszun potrzebuje w drużynie bramkostrzelnego napastnika, który w Warszawie położy kres indolencji w ofensywie.

Kuchta w bieżącym sezonie wystąpił w 38 meczach. Zanotował w nich 11 trafień i dołożył do tego aż dziewięć asyst. Na koncie ma trzy mistrzostwa i dwa puchary Czech, a także tytuł króla strzelców tamtejszej ligi za sezon 2020/21.

Dwóch piłkarzy w bordowych koszulkach biegnie po boisku za piłką podczas meczu, pierwszy z nich jest skoncentrowany na prowadzeniu piłki, a drugi podąża tuż za nim.
Jan Kuchta
mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z emblematem klubu piłkarskiego, uśmiecha się i klaszcze dłońmi stojąc na stadionie, w tle rozmyte sylwetki innych osób oraz elementy trybun
Marek Papszun
piłkarz w czerwonej koszulce z numerem 11 i herbem Czech biegnie z piłką na boisku, w tle widoczny rywal w biało-czerwonym stroju
Jan Kuchta
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja