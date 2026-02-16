Poniedziałkowy mecz rozpoczął się jak u Hitchcocka - od trzęsienia ziemi, bo za takie uznać można było bramkę gospodarzy już w drugiej minucie. Rolę pierwszoplanowego aktora odegrał w tamtej akcji Morgan Fassbender, który na raty, ale jednak pokonał Marcela Łubika po błyskawicznej kontrze, zapoczątkowanej długim zagraniem gospodarzy z własnej połowy.

Była to gol o tyle istotny, że windowała Bruk-Bet na 16. miejsce w ligowej tabeli. A tym samym spychał na ostatnią 18. lokatę Legię Warszawa.

Górnik jednak nie miał zamiaru składać broni już na starcie i ruszył do ofensywy. Efektem starań zabrzan była sytuacja z 17. minuty, w której piłka spadła w polu karnym na nogę Brandona Dominguesa. Ale że nie była to łatwa sytuacja, nie udało mu się trafić do siatki.

Z czasem goście przejęli inicjatywę, kontrolując przebieg gry. A Termalica szukała swoich szans w akcjach zaczepnych. Jedna z nich mogła zaowocować rzutem karnym, którego domagali się podopieczni Marcina Brosza po tym, jak Igor Strzałek trafił piłką w rękę Josemy. Ale gwizdek sędziego Pawła Malca milczał.

W momencie impasu sprawy w swoje ręce próbował wziąć kapitan Górnika - Erik Janża, najpierw oddając strzał bezpośrednio z rzutu rożnego, a następnie uderzając płasko i kąśliwie sprzed pola karnego. W obu sytuacjach górą był stojący między słupkami Adrian Chovan.

Słowak był już jednak bezradny w 40. minucie, gdy Lukas Sadilek wstrzelił piłkę w jego pole karne, a Arkadiusz Kasperkiewicz interweniował na tyle pechowo, że wpakował piłkę do własnej bramki. W efekcie obie drużyny schodziły do szatni na przerwę przy wyniku 1:1.

Druga połowa rozpoczęła się od serii ataków z Górnika. Po jednym z nich Maksym Chłań oddał strzał głową niemal z odległości 16 metrów od bramki. I postraszył Adriana Chovana.

Ekstraklasa. Bruk-Bet Termalica Nieciecza remisuje z Górnikem Zabrze

Poziom widowiska w drugiej odsłonie znacznie odstawał od pierwszych 45 minut. W 72. minucie poziom emocji próbował podnieść Erik Janża, egzekwując rzut wolny tuż sprzed pola karnego. Ale trafił w mur i skończyło się tylko na rzucie rożnym.

Kluczowe dla losów spotkania mogło okazać się przewinienie, do którego doszło tym razem już w "szesnastce". Winowajcą okazał się wprowadzony z ławki Wojciech Jakubik, który trafił w nogę Jarosława Kubickiego. Werdykt Pawła Malca był jasny - rzut karny dla gości, choć całą sytuację wziął jeszcze pod lupę VAR. Analiza trwała niezwykle długo i ostatecznie zmieniła decyzją głównego arbitra. Cała sytuacja była mocno kontrowersyjna.

W samej końcówce gole już nie padły. W efekcie Górnik, wywożąc z Niecieczy jeden punkt, zbliżył się do liderującej Jagiellonii Białystok tylko na dwa "oczka". A Bruk-Bet wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, zrównując się jednak swoim dorobkiem z piłkarzami warszawskiej Legii.

Statystyki meczu Bruk-Bet Termalica 1 - 1 Górnik Zabrze Posiadanie piłki 33% 67% Strzały 12 22 Strzały celne 3 3 Strzały niecelne 4 11 Strzały zablokowane 5 8 Ataki 64 98

