Michał Chmielewski, Interia Sport: Jak ocenia pan pierwszy występ Wisły Kraków po powrocie do Ekstraklasy?

Maciej Żurawski, napastnik Wisły w latach 1999-2005 i 2010-2012, trzeci najlepszy strzelec klubu wszech czasów: Zawsze po powrocie są znaki zapytania. Oczywiście zawsze są oczekiwania po dobrym sezonie i awansie, nakręcana jest pozytywna atmosfera. Ale jednocześnie do pierwszego meczu na najwyższym szczeblu przystępuje się z lekkim niepokojem. Widać było, że na początku gospodarze podeszli do spotkania z lekką bojaźnią, piłkarską nieśmiałością. Im dalej, tym było lepiej. Nie powiem, że jeszcze przed pierwszym gwizdkiem byłem przekonany o wygranej Wisły, ale mimo wszystko było to trochę niespodziewane, że w tak dobrym stylu ograła drużynę, która w poprzednim sezonie Ekstraklasy zaskoczyła pozytywnie. W końcu teraz gra w eliminacjach do europejskich pucharów. To godne uwagi, że tak się ten mecz potoczył dla Wisły. Krakowian w pierwszej kolejce nie mogło spotkać nic lepszego, niż właśnie taki start.

Jesteśmy dopiero po pierwszej kolejce, ale czego spodziewa się pan po Wiśle w tym sezonie? Walki o utrzymanie czy może celowania w TOP 5?

- Pierwsze sezony po awansie są trochę dziwne. Z jednej strony trudne, ale czasami mogą być zaskakująco dobre. Już wyjaśniam. Drużyna, która awansuje, może jeszcze nie być dobrze rozczytana przez ekstraklasowych rywali. Dopóki jej nie rozpoznają, często mogą się na takim zespole potknąć. Z drugiej strony Wisła Kraków jest tak uznaną firmą, klubem z tradycjami, historią, że podejście innych drużyn raczej nie będzie wyglądało lekceważąco, na zasadzie: "Przecież to beniaminek, wygramy ze spokojem".

Tym sposobem "Biała Gwiazda" może mieć nieco utrudnione zadanie, w przeszłości to ona nadawała ton w lidze. Myślę, że przeciwnicy będą przygotowani na 100 proc. Żeby za wszelką cenę udowodnić, że są lepsi od Wisły, tak jak to zawsze wyglądało - chęć udowodnienia czegoś. Patrzę na oczekiwania pod kątem Wisły - co ma osiągnąć w tym pierwszym sezonie - ze spokojem. Wcześniej nakładana była presja, bo trzeba było awansować. W każdym sezonie I ligi była ona duża, przede wszystkim, kiedy nie udawało się zrealizować zadania. Teraz presja będzie ściągnięta, ponieważ cel jest inny. A jest nim ugruntowanie swojej pozycji w Ekstraklasie.

Dlatego pierwszy sezon jest ważny. Trzeba zrobić wszystko, żeby się utrzymać. To jest minimum, tak na to patrzę. Natomiast jeśli zdarzy się, że uda się wskoczyć do czołówki tabeli, będzie to tylko wartość dodana. Czy będzie to zaskakujące? Szczerze mówiąc - nie wiem, bo nie wiadomo jeszcze, na co stać Wisłę w Ekstraklasie. Początek jest świetny, ale jeden mecz nie układa obrazu całego sezonu. Różnie bywa, ktoś ma piorunujący początek, a potem łapie zadyszkę. Trzeba kontynuować dobrą passę, po prostu, starać się zdobywać kolejne punkty. Każdy kolejny mecz jest tym najważniejszym. Tak to powinno wyglądać.

Wiemy dobrze jak to jest w szale rozgrywek. Teraz niektóre drużyny walczą w eliminacjach do europejskich pucharów. Podejrzewam, że może być im trudno odnaleźć się w łączeniu meczów, intensywności. GKS też nie zagrał dobrego meczu z Wisłą, co oczywiście nie umniejsza Krakowianom. Ale przyjdą inni rywale, o innej charakterystyce, z innym sposobem gry, innymi piłkarzami. To będą mecze, w którym zespół Mariusza Jopa będzie musiał inaczej funkcjonować. Także powtarzam - spokojnie. Poczekajmy jak to wszystko się rozkręci na dobre. Wisła wejdzie w rytm, będzie musiała reagować na zmęczenie poszczególnych zawodników itd.

Kiedy przypomnimy sobie pierwszoligowe mecze, Wisła zazwyczaj była stroną dominującą, zabierała piłkę, kreowała w ataku pozycyjnym. W spotkaniu z GKS-em posiadanie było już mniejsze. Czy Krakowianie będą potrafili przekształcić swoje obecne DNA? Korzystać z kontrataków, faz przejściowych, szybszych podań?

- W pierwszej lidze defensywy przeciwnika były na trochę słabszym poziomie. W ataku pozycyjnym Wisła potrafiła zrobić dużo więcej. Wiemy, że generalnie polskie drużyny mają problemy w ataku pozycyjnym. A jeżeli obrona przeciwnika jest na solidnym poziomie, w niskim ustawieniu, to może sprawić rywalowi dużo problemów, nie pozwolić na zbyt wiele. Wbrew pozorom w wielu meczach Wiśle może być łatwiej, kiedy to posiadanie nie będzie większe. Wtedy trzeba korzystać właśnie z faz przejściowych, ze swojej głębszej defensywy szybciej przenosić piłkę na połowę rywala, przeprowadzać dynamiczniejsze ataki, odbierać ją na połowie przeciwnika, pressować. W tych elementach krakowski beniaminek może zrobić dużo dobrego, strzelać sporo bramek. W Ekstraklasie te defensywy w wielu drużynach będą dobrze zorganizowane. Na pewno w Wiśle pracują nad tym, żeby korzystać z szybszych ataków i jak najlepiej funkcjonować w elicie.

A na jakim zawodniku Wisły można na dłużej zawiesić oko? Wydaje się, że oprócz ofensywnych piłkarzy obecność Marcela Łubika między słupkami może dać zespołowi dużo dobrego.

- Często spoglądam na tych młodszych zawodników. Oczywiście bramkarz ma bardzo dobre wejście do drużyny. Generalnie jestem ciekaw Angela Rodado, szczególnie pod kątem gry na poziomie Ekstraklasy. Wiele mówi się o jego wyczynach, to jest godne pochwały, bo do tej pory grał fenomenalnie.

Z tego co widzę, to Hiszpan (88) jest na czwartym miejscu w klasyfikacji strzelców wszech czasów. Zaraz za panem (145).

- Olbrzymi szacunek. Pamiętam, kiedy grał jeszcze w parze z Luisem Fernandez i nawet bywał w jego cieniu. Już wtedy mówiłem, że to Rodado powinien stać się liderem tej drużyny w ataku. I faktycznie tak się to ułożyło. Cały czas musimy pamiętać, że to były bramki strzelane pierwszoligowcom. Był oczywiście historyczny Puchar Polski, były eliminacje europejskich pucharów, ale większość to trafienia na zapleczu Ekstraklasy. Z jednej strony trzeba to docenić, z drugiej strony postawić znak zapytania. Jak to będzie wyglądało po powrocie na najwyższy poziom? On teraz musi coś udowodnić - że w elicie również potrafi być aż tak skuteczny. Dla niego samego to pewnie też jest cel do realizacji, który sobie postawił, żeby coś sobie udowodnić. Teraz będzie mierzył się z drużynami, gdzie defensywy - oczywiście teoretycznie, bo wszystko weryfikuje boisko - są lepiej zorganizowane. Czekam, jak Rodado będzie funkcjonował.

Wracając do młodych zawodników - Maciej Kuziemka. To jest zawodnik z olbrzymim potencjałem, możliwościami. Pokazał to w pierwszej lidze. Teraz czeka go egzamin, jak będzie rozwijał się w rozgrywkach ekstraklasowych. Czy podwyższy poziom, czy zostanie na dotychczasowym. To zawsze jest niewiadoma, jak to będzie wyglądało w przypadku młodych piłkarzy, jak sobie poradzą. Tych talentów było już bardzo dużo. Jakub Krzyżanowski to kolejny gracz na tej liście. Myślę, że dużo dało mu wypożyczenie (do Torino U-20 - red.). Po powrocie jest dużo dojrzalszy i spokojniejszy. Rozwinął się piłkarsko, wszedł na wyższy poziom. Jest też Kacper Duda - młody (22 lata), ale doświadczony, długo gra już Wiśle. To cały czas jest wiek, w którym może się rozwinąć, choć wydaje się, że on czysto piłkarsko... Nie mam takiego odczucia, że wchodzi na piętro wyżej w swojej grze. Najbardziej brakuje mu efektywności, liczb. Asystowania, powinien poprawić strzały z dystansu, powinien być bardziej wyrazisty w ofensywie. Nie zrobimy z niego "dziesiątki", ale ma predyspozycje, żeby dawać drużynie więcej w ofensywie.

Na koniec pytanie o Jarosława Królewskiego. Czy jest pan fanem jego aktywności medialnej? Czy wzmożona energiczność pomeczowa, wywiady, przepychanki na X to przestrzeń dla prezesów? Ostatnio byliśmy przecież świadkami sprzeczki Alexa Haditaghiego i Roberta Dobrzyckiego.

- Mam do tego bardzo luźne podejście. Każdy robi to, co lubi. Za moich czasów Bogusław Cupiał stronił od tego typu aktywności. Raczej nie udzielał się w mediach. On był też właścicielem klubu. Ale z tego co pamiętam, kiedy prezesem był pan Janusz Basałaj, raczej było podobnie. Jestem bardziej zwolennikiem tego, że prezes czy właściciel powinni występować w mediach raz na jakiś czas. Kiedy sytuacja faktycznie tego wymaga. Kiedy trzeba zabrać głos, to go zabiera. Nie na zasadzie jakiejś regularności. To były moje czasy. Natomiast tak jak powiedziałem - każdy robi to, co lubi. Nie chcę krytykować tego, że akurat prezes Królewski wybrał taką specyfikę.

Wisła Kraków ANDRZEJ BANAS East News

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