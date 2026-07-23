Kamil Glik bez wątpienia jest jednym z największych polskich piłkarzy XXI wieku. Wielką karierę piłkarską rozpoczął latem 2005 roku. Wówczas przeniósł się z WSP Wodzisław do Silesia Lubomia. Stamtąd po ledwie roku wyjechał do Hiszpanii, a konkretnie mało znanego zespołu UD Horadada.

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W ekipie z Alicante spisywał się na tyle dobrze, że zainteresował się nim sam Real Madryt, a konkretnie szkółka "Królewskich". W zespole "Los Blancos" spędził rok, a potem wrócił do Polski. Występy w barwach Piasta Gliwice sprawiły, że zainteresowali się nim Włosi. W 2010 roku podpisał umowę z Palermo.

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Później było już tylko lepiej. Grał w Bari, Torino, ale przede wszystkim AS Monaco, gdzie razem z Kylianem Mbappe i wieloma innymi zawodnikami wygrał mistrzostwo Francji. W 2023 zakończył zagraniczne wojaże i wrócił do Polski. Glik związał się umową z ekipą Cracovii. Niestety ostatni rok to był dla niego czas walki ze zdrowiem.

W sezonie 2025/2026 zagrał w dwóch meczach Ekstraklasy. Jak się okazuje ten nadchodzący będzie dla niego ostatnim w karierze. - Przepracowałem cały okres przygotowawczy, nic mi nie dolega, wszystko jest w porządku. A skoro tak, to dlaczego nie dać sobie szansy, żeby jeszcze w piłkę pograć? - rozpoczął na konferencji prasowej.

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- Bardzo mi zależało, aby jeszcze rok pograć w piłkę. Wróciłem po ciężkiej kontuzji i czułem wewnątrz, że skoro pracowałem przez rok, aby wrócić do grania, to zależało mi, żeby pograć przez jeszcze jeden sezon. Czułbym spory niedosyt, gdybym zakończył karierę już teraz. Dałem sobie jeszcze jeden rok, żeby poukładać sobie w głowie pewne sprawy i spiąć to jakimś fajnym akcentem - dodał.

Glik zdradził także, że już teraz miał oferty dyrektorskie. - Były zapytania z zagranicznych klubów o moją sytuację. Nie ukrywam, że był jeden klub i jeden dyrektor, który bardzo mnie chciał jako swoją prawą rękę. Kocham piłkę. Żyję tym praktycznie 24 godziny na dobę, oglądam wszystko, co się da - zdradził.

Wojciech Szczęsny i Kamil Glik AFP





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