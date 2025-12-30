Legenda Legii Warszawa skreślona. To jego koniec. Decyzja Papszuna
Marek Papszun jeszcze nie poprowadził swojego pierwszego meczu w roli trenera Legii Warszawa. Nie zmienia to jednak faktu, że nowy szkoleniowiec "Wojskowych" już wprowadza swoje porządki w nowym miejscu pracy. Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" poinformował, że 51-latek już skreślił jedną z klubowych postaci.
Marek Papszun nigdy nie ukrywał, że praca w Legii Warszawa to od zawsze było jego marzenie. Trudno się temu dziwić, w końcu 51-letni trener urodził się właśnie w stolicy naszego kraju. Droga Papszuna do zespołu "Wojskowych" wiodła przez Częstochowę, a konkretnie tamtejszy Raków.
W ekipie "Medalików" 51-letni trener sprawdził się znakomicie, prowadząc drużynę z najniższych profesjonalnych szczebli rozgrywkowych aż na sam szczyt, którym było zdobycie mistrzostwa Polski w sezonie 2022/2023. To z pewnością na dziś największy z sukcesów trenerskich Papszuna.
Papszun bez litości. Skreślił legendę Legii Warszawa
Trener bez wątpienia marzy o powtórzeniu tego samego w Legii Warszawa, która z upragnieniem wyczekuje tytułu najlepszej drużyny w kraju. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Papszun został oficjalnie zaprezentowany jako nowy szef pierwszej drużyny "Wojskowych". Wówczas nie było jasne, jak będzie wyglądał jego sztab.
Z najnowszych informacji dowiadujemy się, że Papszun nie widzi miejsca w swoim sztabie dla Arkadiusza Malarza. Według Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" były bramkarz Legii Warszawa nie dostanie szansy nauki u boku Papszuna. Razem z nim odejść ma także Grzegorz Mokry.
Już niebawem wszystko powinno stać się oficjalnie jasne. Legia na początku stycznia rozpocznie pierwszy pod wodzą Marka Papszuna obóz przygotowawczy. Legia ma do rozegrania ledwie szesnaście spotkań w okresie początek lutego - końcówka maja. Czasu na pracę będzie bardzo dużo.