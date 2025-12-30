Legenda Legii Warszawa skreślona. To jego koniec. Decyzja Papszuna

Marek Papszun nigdy nie ukrywał, że praca w Legii Warszawa to od zawsze było jego marzenie. Trudno się temu dziwić, w końcu 51-letni trener urodził się właśnie w stolicy naszego kraju. Droga Papszuna do zespołu "Wojskowych" wiodła przez Częstochowę, a konkretnie tamtejszy Raków.

W ekipie "Medalików" 51-letni trener sprawdził się znakomicie, prowadząc drużynę z najniższych profesjonalnych szczebli rozgrywkowych aż na sam szczyt, którym było zdobycie mistrzostwa Polski w sezonie 2022/2023. To z pewnością na dziś największy z sukcesów trenerskich Papszuna.

Papszun bez litości. Skreślił legendę Legii Warszawa

Trener bez wątpienia marzy o powtórzeniu tego samego w Legii Warszawa, która z upragnieniem wyczekuje tytułu najlepszej drużyny w kraju. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia Papszun został oficjalnie zaprezentowany jako nowy szef pierwszej drużyny "Wojskowych". Wówczas nie było jasne, jak będzie wyglądał jego sztab.

Z najnowszych informacji dowiadujemy się, że Papszun nie widzi miejsca w swoim sztabie dla Arkadiusza Malarza. Według Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" były bramkarz Legii Warszawa nie dostanie szansy nauki u boku Papszuna. Razem z nim odejść ma także Grzegorz Mokry.

Już niebawem wszystko powinno stać się oficjalnie jasne. Legia na początku stycznia rozpocznie pierwszy pod wodzą Marka Papszuna obóz przygotowawczy. Legia ma do rozegrania ledwie szesnaście spotkań w okresie początek lutego - końcówka maja. Czasu na pracę będzie bardzo dużo.

Marek Papszun: Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii Polsat Sport

Marek Papszun został trenerem Legii Warszawa Marcin Golba AFP

Marek Papszun według doniesień medialnych ma odejść z Rakowa Częstochowa. Jego wybór może szokować Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News