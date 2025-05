Lechia wydała komunikat ws. licencji. Od razu poruszenie, nie wytrzymały serwery

Lechia Gdańsk na boisku w kończącej się powoli kampanii prezentuje się naprawdę dobrze . Piłkarze są o krok od utrzymania się w PKO BP Ekstraklasie i mają serię trzech z rzędu wygranych spotkań. Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda w gabinetach klubowych. Co jakiś czas głośno robi się o problemach finansowych beniaminka. Wreszcie pięścią w stół uderzył niedawno PZPN, który póki co nie zezwala ośrodkowi z Trójmiasta na grę w kolejnej edycji rozgrywek na najwyższym poziomie.

Lechia Gdańsk jednak z licencją? Ważne oświadczenie klubu, teraz ruch po stronie PZPN

Początkowo trudno było dostać się do pełnej treści oświadczenia. Od razu po publikacji nie wytrzymały serwery, co nie uszło uwadze internautów w mediach społecznościowych. "Na tym też oszczędzacie?" - pisali ironicznie w komentarzach. Nie zmienia to jednak faktu, iż spadł im kamień z serca. Jeżeli zaległości rzeczywiście zostały spłacone, to nic nie stoi na przeszkodzie, by Lechia dokończyła obecny sezon oraz zagrała w kolejnym na poziomie PKO BP Ekstraklasy.