Lechia - Legia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Lechia Gdańsk - Legia Warszawa w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 17:30 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lechia - Legia. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legia Warszawa wygraną z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza ostatecznie zapewniła sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Teraz "Legioniści" zerkają wyżej, ale szanse na wywalczenie miejsca dającego prawo do gry w europejskich pucharach są niewielkie, bo strata do "strefy pucharowej" wynosi pięć punktów.

W 33. kolejce Legia zagra na wyjeździe z mocno zdeterminowaną Lechią Gdańsk. Piłkarze Johna Carvera uwikłali się bowiem w walkę o utrzymanie. Jeszcze na początku kwietnia wydawało się, że "Lechistom" nie powinno nic złego się przydarzyć i raczej będą walczyć o czołową "10", niż o utrzymanie. Jednak Lechia przegrała aż cztery z ostatnich pięciu spotkań i jedno zremisowała. W związku z dużym ściskiem w tabeli szybko zepchnęło to ją do strefy spadkowej.

Lechia i Legia zagrały przeciwko w tym sezonie w ramach 16. kolejki w połowie listopada. Wówczas padł remis 2:2. Natomiast ostatnia ligowa wizyta Legii w Gdańsku, zakończyła się jej wygraną 2:0. Lechia nie wygrała z Legią od trzech spotkań, co nie jest dla niej dobrym zwiastunem przed dzisiejszym spotkaniem.

Mecz Lechia Gdańsk - Legia Warszawa w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 17:30 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Marek Papszun z piłkarzami Legii Warszawa Piotr Polak PAP

Lechia Gdańsk Przemek Swiderski/REPORTER East News

Będą zmiany w Legii Warszawa. Padły konkretne nazwiska. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport