Lechia - Legia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Warszawiacy nie rywalizują już praktycznie o nic, natomiast ekipa z Trójmiasta ma "nóż na gardle", ponieważ musi walczyć o utrzymanie. O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Lechia - Legia? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Tomasz Wójtkowicz i Ermal Krasniqi podczas meczu Legia - Lechia; piłkarze biegną, w tle kibice na trybunach.
Tomasz Wójtkowicz i Ermal Krasniqi w meczu PKO BP Ekstraklasy Legia - LechiaKAROL POLITNewspix.pl

Mecz Lechia Gdańsk - Legia Warszawa w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 17:30 na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Premium. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa wygraną z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza ostatecznie zapewniła sobie utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Teraz "Legioniści" zerkają wyżej, ale szanse na wywalczenie miejsca dającego prawo do gry w europejskich pucharach są niewielkie, bo strata do "strefy pucharowej" wynosi pięć punktów.

W 33. kolejce Legia zagra na wyjeździe z mocno zdeterminowaną Lechią Gdańsk. Piłkarze Johna Carvera uwikłali się bowiem w walkę o utrzymanie. Jeszcze na początku kwietnia wydawało się, że "Lechistom" nie powinno nic złego się przydarzyć i raczej będą walczyć o czołową "10", niż o utrzymanie. Jednak Lechia przegrała aż cztery z ostatnich pięciu spotkań i jedno zremisowała. W związku z dużym ściskiem w tabeli szybko zepchnęło to ją do strefy spadkowej.

Lechia i Legia zagrały przeciwko w tym sezonie w ramach 16. kolejki w połowie listopada. Wówczas padł remis 2:2. Natomiast ostatnia ligowa wizyta Legii w Gdańsku, zakończyła się jej wygraną 2:0. Lechia nie wygrała z Legią od trzech spotkań, co nie jest dla niej dobrym zwiastunem przed dzisiejszym spotkaniem.

Trener drużyny piłkarskiej w czarnym stroju udziela instrukcji kilku zawodnikom ubranym w zielone koszulki, trzymając jednego z nich za ramię, podczas przerwy w meczu.
Marek Papszun z piłkarzami Legii WarszawaPiotr PolakPAP
Dwóch piłkarzy w zielono-białych koszulkach i jeden w czarnej koszulce skupieni na piłce na stadionie, w tle rzędy pustych siedzeń.
Lechia GdańskPrzemek Swiderski/REPORTEREast News
