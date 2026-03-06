Lechia - Jagiellonia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny na dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie obejrzeć? Ekstraklasa [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Po odpadnięciu z Pucharu Polski i Ligi Konferencji Jagiellonii Białystok pozostała już tylko walka o mistrzostwo Polski w PKO BP Ekstraklasie. W poprzedni weekend "Duma Podlasia" zremisowała w hitowym starciu z Legią Warszawa 2:2 i tak naprawdę... to ona strzeliła wszystkie cztery gole.

Tym razem Białostoczanie udadzą się do Trójmiasta na spotkanie z Lechią Gdańsk. "Lechiści" świetnie radzą sobie w tym sezonie i gdyby nie pięć ujemnych punktów na starcie sezonu, to dziś plasowaliby się w czołowej ósemce, a nie na 14. pozycji. W poprzedniej kolejce Lechia także zremisowała 2:2, tyle że w derbach Trójmiasta z Arką Gdynia. Choć ekipa Johna Carvera jest jedną z najlepiej grających przed własną publicznością w naszej lidze, to w ostatnich dwóch spotkaniach u siebie zdobyła ledwie punkt.

Oba zespoły zagrały już ze sobą w tym sezonie w ramach rundy jesiennej. Wówczas Jagiellonia wygrała w Białymstoku 2:0. Z kolei ostatnia wizyta "Jagi" w Gdańsku, która miała miejsce w marcu zeszłego roku, zakończyła się porażką 0:1. "Duma Podlasia" nie potrafiła wygrać w dwóch ostatnich spotkaniach z Lechią na jej stadionie, co sprawia, że od jej ostatniego triumf na obiekcie "Lechistów" minęło już ponad pięć lat.

Mecz Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny na dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Jagiellonia Białystok Grzegorz Wajda East News

Lechia Gdańsk Przemek Swiderski/REPORTER East News

Czy Siemieniec odejdzie z Jagiellonii? Odważna teza. WIDEO POLSAT BOX GO