Lechia Gdańsk pozyska napastnika? Transfer na ostatniej prostej

Dawid Kurminowski dołączył do Zagłębia Lubin na początku sezonu 2022/23. W barwach "Miedziowych" wystąpił w 67 spotkaniach, zdobywając 20 bramek. Tego sezonu jednak Polak do udanych zdecydowanie zaliczyć nie może. Runda wiosenna w wykonaniu "Kurmina" przyniosła zaledwie trzy trafienia.

Ten rok dla Kurminowskiego jest ciężki nie tylko na boisku. Prywatnie przeszedł rodzinną tragedię i również dlatego z powodów osobistych chce opuścić Lubin. Kurminowski znalazł się też w kadrze na obóz przygotowawczy w Opalenicy, jednak dogadał się z Zagłębiem i ostatecznie na niego nie pojechał. 26-latek w tym tygodniu, co prawda wznowił również treningi z drużyną "miedziowych", ale nie zmienia to jego podejścia i w dalszym ciągu chce odejść z 15. drużyny poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Pod koniec ubiegłego roku przedłużył kontrakt z Zagłębiem i dodatkowo została wpisana tam klauzula odstępnego w wysokości miliona euro. Natomiast nie ma być to problemem dla klubu z Trójmiasta i słyszymy, że kluby jak i sam zawodnik, są już dogadani.