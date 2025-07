Lechia Gdańsk - Lech Poznań. Gdzie oglądać Ekstraklasę? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Lech Poznań po znakomitym występie w el. Ligi Mistrzów wraca do gry w PKO BP Ekstraklasie. Mistrz Polski uda się dzisiaj do Trójmiasta, by zmierzyć się z Lechią Gdańsk. O której godzinie Lech gra z Lechią? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.