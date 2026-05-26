W Lechu mówi się o pozyskaniu piłkarzy na pięć pozycji - bramkarza, lewego obrońcę, prawoskrzydłowego, defensywnego pomocnika i być może środkowego obrońcę. Jest to związane z potrzebami, które zespół może odczuć po sprzedaniu aktualnie występujących tam zawodników. Ze strony władz Kolejorza nie będzie przeszkód, by drużynę mogli opuścić Bartosz Mrozek, Michał Gurgul i Antoni Kozubal, a niepewna jest przyszłość wypożyczonych do Lecha Taofeeka Ismaheela i Timothy'ego Oumy.

Co ciekawe, wypożyczony z Górnika Zabrze Ismaheel na Instagramie pożegnał się już z ekipą mistrzów Polski, ale ta sprawa nie jest wciąż zamknięta. Pewne jest, że Lech nie skorzysta z opcji wykupu tego piłkarza, ale jest gotów rozmawiać z macierzystym klubem zawodnika o innych warunkach transferu. Nie jest to jednak priorytet - na liście potencjalnych wzmocnień na tę pozycję, przed Nigeryjczykiem są 3-4 inne nazwiska. Z tego, co słyszymy, chodzi o piłkarzy zagranicznych.

Z nimi Lech nie wiąże przyszłości

Zresztą wszyscy wypożyczeni do Lecha piłkarze dostali od klubu komunikat, że ich sprawy są otwarte. Jest tak w teorii nawet w przypadku Oumy, mimo że Kolejorz nie miał zabezpieczonej opcji wykupu tego zawodnika ze Slavii Praga. Lech traktuje Kenijczyka jednak jako ewentualność - z jednej strony chodzi o trudne rozmowy z mistrzami Czech, z drugiej w Poznaniu też nie czują szczególnej determinacji, by "spiąć" tę kwestię.

Na liście piłkarzy, którzy pasują pod ten profil zawodnika - czyli do rywalizacji z Radosławem Murawskim, jeśli chodzi o operowanie przed linią stoperów oraz mających szybką reakcję w defensywie, podobnie jak w przypadku Ismaheela znajdują się dziś inne nazwiska.

Lech nie wiąże przyszłości z wracającymi do klubu Filipem Szymczakiem i Bryanem Fiabemą. W przypadku tego drugiego, holenderskie ADO Den Haag ma jeszcze kilka dni na podjęcie decyzji o skorzystaniu z opcji wykupu, ale na dziś nic nie wskazuje na to, by taka miała zostać podjęta. Tutaj jednak odzywają się zainteresowane kluby z innych lig.

Nawet 10 mln euro może nie wystarczyć na Wojciecha Mońkę

Celem jest pozostanie w Poznaniu Wojciecha Mońki. Najmłodszy w historii zwycięzca głosowania na obrońcę roku w Ekstraklasie stał się gorącym kąskiem na rynku europejskim, ale Lecha stać na odrzucanie ofert za niego. W klubie mówi się, że nawet kwota 10 mln euro - o ile ktoś by tyle zaoferował - mogłaby się okazać niewystarczająca, by mistrzowie Polski się na nią połakomili. W przypadku ewentualnych odejść Gurgula i Kozubala, sytuacja wygląda inaczej. Lech po prostu zgodzi się na godne oferty, a sami zawodnicy też chętnie z nich skorzystają. Jednocześnie nie są tak zdeterminowani, by odejść, jak przykładowo rok wcześniej Afonso Sousa.

Jeśli nie uda się ich sprzedać do rozpoczęcia europejskich pucharów, nie będzie powtórki z sytuacji, w której piłkarze nie będą chcieli zagrać w tych meczach, by nie doznać kontuzji zamykającej ewentualny transfer. Inna sprawa, że w Lechu mówią głośno, że gdyby aż tak mocno przedłużała się kwestia odejścia tych zawodników, to… po co odchodzić. Władzom Kolejorza zależy, by w przypadku wychowanków pisać zwycięską historię - nieobarczoną problemami w nowym klubie, które mogą wynikać choćby z przegapienia przez Kozubala lub Gurgula okresu przygotowawczego.

Lech nie wyklucza także przychodzącego transferu premium już po eliminacjach europejskich pucharów, gdyby zakończyły się one awansem do Ligi Mistrzów. Realne jest też poczekanie na któregoś zawodnika, dla którego Kolejorz nie będzie pierwszym wyborem. Według przyjętej strategii na nadchodzące okno transferowe, mistrzowie Polski celują w zawodników mających 22-26 lat, a do rywalizacji o miejsce w składzie trafi też kilku juniorów - Hubert Janyszka, Karol Delikat i Kamil Jakóbczyk. Inni - Sammy Dudek i Tymoteusz Gmur - zostaną wypożyczeni.

