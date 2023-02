Lech zawodzi w ważnym elemencie. Trener zmian tu... nie chce

Lech nie strzelił tylu bramek, na ile zasłużył? Tak uważa jego trener

W dwóch pierwszych meczach tego roku w Mielcu i Legnicy oddali aż 38 strzałów, 17 z nich było celnych. Efekt? Zaledwie dwie zdobyte bramki, w tym jedna z karnego oraz zgubione kolejne cztery punkty. - To nie jest to, czego oczekiwaliśmy po bardzo dobrym okresie przygotowawczym. Jeśli przeanalizujemy jednak nasz mecz w Legnicy, to graliśmy rzeczywiście dobrze. Mieliśmy wiele okazji, naprawdę wielu, ale nie strzeliliśmy tylu goli, na ile zasłużyliśmy. I to jest nasz jedyny problem - mówi trener Lecha J ohn van den Brom , który w niedzielę oczekuje reakcji w ponownym starciu z Miedzią.

Siedem bramek Lecha zza pola karnego. "My tego nie chcemy"

Problemem Lecha jest to, że gra dość przewidywalnie. Chce dostać się z piłką w pole karne, by tam szukać okazji. Często brakuje prób uderzeń z dystansu, a najlepsi w tym elemencie Nika Kwekweskiri i Joao Amaral nie grają. Van den Brom jest przekonany do swoich racji i swojej taktyki. - Taka jest droga, którą chcemy iść. Powinniśmy oczywiście czasem uderzać z dystansu, ale nie mam zaufania do takiej strategii. Jeśli ktoś ma lepszą pozycję, to trzeba go szukać. Spójrzmy na strzał Salamona w Legnicy, chyba z 40 metrów. Come on, co to jest? My tego nie chcemy! Tylko w tej sytuacji straciliśmy piłkę - mówi Holender. I dodaje: - Będziemy próbować, ale ważniejsze jest kreowanie okazji. Nie strzeliliśmy jednej bramki więcej od rywala i to chyba jedyna zła rzecz z tego meczu. Celem jest strzelenie ich w niedzielę - twierdzi. Lechici zdobyli w tym sezonie siedem bramek uderzeniami zza szesnastki: po dwie Amaral i Michał Skóraś oraz po jednej: Kwekweskiri, Mikael Ishak i Afonso Sousa.