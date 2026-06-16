Lech zaczął wzmocnienia, i to dzień przed losowaniem LM. Jest komunikat klubu

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Już jakiś czas temu zakończył się piłkarski sezon klubowy 2025/2026. Niedługo po zakończeniu kampanii PKO BP Ekstraklasy głośno zrobiło się o mistrzu, Lechu Poznań. Otóż w mediach pojawiły się informacje, jakoby miało dojść do zmiany w bramce "Kolejorza". Wiele wskazuje, że tak się stanie. Klub dzień przed losowaniem 1. i 2. rundy eliminacji Ligi Mistrzów poinformował o swoim pierwszym transferze, a nim został golkiper - Mateusz Lis.

Lech Poznań
Lech PoznańLukasz GdakEast News

Po raz drugi z rzędu jakiś czas temu Lech Poznań został mistrzem Polski. Ekipa Nielsa Frederiksena w ten sposób niebawem przystąpi do eliminacji do Ligi Mistrzów, a we wszystkich rundach od 2. włącznie będzie rozstawiona. W mediach od dłuższego czasu mówi się o potencjalnych wzmocnieniach klubu.

Niezwykle głośno wokół pozycji bramkarza. Na nowy rozdział swojej kariery gotowy ma być dotychczasowy filar defensywy - Bartosz Mrozek. Co ciekawe, Lech nie będzie robić mu pod górkę i jeśli tylko pojawi się dogodna oferta, to ma on zgodę na zmianę klubowej przynależności.

Zobacz również:

Ewa Pajor i Salma Paralluelo
La Liga

Ważne wieści z Barcelony, będzie rozstanie z Pajor. Hiszpanie już ogłaszają

Paweł Nowak
Paweł Nowak

Wobec takich informacji należało spodziewać się, że działacze mistrzów Polski będą starali się pozyskać nowego golkipera. I tak się stało. Dzień przed losowaniem par 1. i 2. rundy kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów (Lech pozna swojego rywala na 2. rundę) otrzymaliśmy oficjalny komunikat.

Mateusz Lis piłkarzem Lecha Poznań. Jest oficjalny komunikat

"Kolejorz" we wtorek przekazał, że nowym graczem ekipy został Mateusz Lis. Golkiper do Polski wraca po blisko pięciu latach (w 2021 roku odszedł z Wisły Kraków) i podpisał umowę na trzy lata - do końca czerwca 2029 roku. Tym samym został on pierwszym transferem Lecha w to okienko transferowe.

Zobacz również:

Antonio Ruediger i Vinicius Junior
La Liga

Real Madryt ogłasza. Jest komunikat. Przyszłość gwiazdy wyjaśniona

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

- Mateusz Lis związał się z Lechem Poznań kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku - przekazano.

Mateusz Lis ostatnie dwa sezony spędził w Turcji, gdzie występował w barwach Goztepe. W trakcie minionej kampanii rozegrał aż 35 spotkań. Aż 16 z nich kończył z czystym kontem. Co ciekawe, 29-latek jest wychowankiem Lecha Poznań.

Zobacz również:

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan
Sportowe życie

Rozenek ujawniła zza zamkniętych drzwi. Tak potraktował ją Majdan

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Mateusz Lis
Mateusz LisMEHMET EMIN MENGUARSL / ANANADOLU AGENCY / Anadolu via AFPAFP
Bramkarz w żółtym stroju wyskakuje ponad zawodników, wybijając piłkę jedną ręką podczas akcji pod bramką, wokół niego kilku piłkarzy walczących o pozycję, a w tle widoczna siatka i reklamy na stadionowej bandzie.
Bartosz Mrozek podczas interwencjiGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
Mężczyzna w ciemnym płaszczu gestykuluje przy linii bocznej stadionu piłkarskiego, w tle wypełnione trybuny kibiców i logo zakładów bukmacherskich.
Trener Lecha Poznań Niels FrederiksenGrzegorz Wajda/REPORTEREast News


Hubert Hurkacz - Andriej Rublow. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja