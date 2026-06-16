Lech zaczął wzmocnienia, i to dzień przed losowaniem LM. Jest komunikat klubu

Po raz drugi z rzędu jakiś czas temu Lech Poznań został mistrzem Polski. Ekipa Nielsa Frederiksena w ten sposób niebawem przystąpi do eliminacji do Ligi Mistrzów, a we wszystkich rundach od 2. włącznie będzie rozstawiona. W mediach od dłuższego czasu mówi się o potencjalnych wzmocnieniach klubu.

Niezwykle głośno wokół pozycji bramkarza. Na nowy rozdział swojej kariery gotowy ma być dotychczasowy filar defensywy - Bartosz Mrozek. Co ciekawe, Lech nie będzie robić mu pod górkę i jeśli tylko pojawi się dogodna oferta, to ma on zgodę na zmianę klubowej przynależności.

Wobec takich informacji należało spodziewać się, że działacze mistrzów Polski będą starali się pozyskać nowego golkipera. I tak się stało. Dzień przed losowaniem par 1. i 2. rundy kwalifikacyjnej do Ligi Mistrzów (Lech pozna swojego rywala na 2. rundę) otrzymaliśmy oficjalny komunikat.

Mateusz Lis piłkarzem Lecha Poznań. Jest oficjalny komunikat

"Kolejorz" we wtorek przekazał, że nowym graczem ekipy został Mateusz Lis. Golkiper do Polski wraca po blisko pięciu latach (w 2021 roku odszedł z Wisły Kraków) i podpisał umowę na trzy lata - do końca czerwca 2029 roku. Tym samym został on pierwszym transferem Lecha w to okienko transferowe.

- Mateusz Lis związał się z Lechem Poznań kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2029 roku - przekazano.

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Mateusz Lis ostatnie dwa sezony spędził w Turcji, gdzie występował w barwach Goztepe. W trakcie minionej kampanii rozegrał aż 35 spotkań. Aż 16 z nich kończył z czystym kontem. Co ciekawe, 29-latek jest wychowankiem Lecha Poznań.

Mateusz Lis MEHMET EMIN MENGUARSL / ANANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP AFP

Bartosz Mrozek podczas interwencji Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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