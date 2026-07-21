Na ten moment z utęsknieniem czekali kibice z kraju nad Wisłą. 21 lipca swoje zmagania w ramach kwalifikacji do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów rozpoczęli bowiem mistrz oraz wicemistrz Polski.

W przypadku Lecha Poznań sprawa jest dość łatwa. "Kolejorz" trafił bowiem na Aarhus GF. Starcie tych drużyn zakończyło się przekonującym zwycięstwem podopiecznych Nielsa Frederiksena. Lech niemal przypieczętował tym samym sprawę awansu do dalszej fazy kwalifikacji.

W znacznie gorszym położeniu znaleźli się natomiast piłkarze Górnika Zabrze. W II rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów ekipa ta trafiła bowiem na jednego z tureckich gigantów - Fenerbahce. Zabrzanie stawiali jednak bardzo zaciekły opół. Stambuł czekał na pierwszego gola aż do końcowych minut pierwszej połowy. Drugie trafienie nie padło, dzięki czemu Górnik powróci do Polski ze sportymi nadziejami na odwrócenie losów rywalizacji.

UEFA reaguje po zwycięstwie Lecha. Awans w rankingu potwierdzony

Powrót europejskich rozgrywek oznacza również wznowienie naliczania punktów w prestiżowym rankingu klubowym UEFA. Sezon 2025/2026 polskie zespoły zakończyły na 12. miejscu w wyżej przytoczonym zestawieniu. Obecnie sytuacja uległa jednak zmianie.

Po "wymazaniu" wyników z sezonu 2021/2022 (ranking uwzględnia tylko pięć ostatnich sezonów), Polska awansowała na 10. miejsce. To wymarzona lokata, która utrzymana do końca sezonu pozwoliłaby mistrzowi kraju nad Wisłą na uzyskanie bezpośredniej kwalifikacji do fazy ligowej Ligi Mistrzów (w sezonie 2028/2029).

Zwycięstwo Lecha pozwoliło dopisać 0.200 punktu do ogólnej puli naszego kraju, dzięki czemu Polska umocniła swoją pozycję w rankingu UEFA. Niestety, Porażka Górnika sprawiła, że znajdująca się tuż przed nami Turcja dopisała na swoje konto taką samą wartość punktową.

Ranking UEFA (stan na 21.07.2026)

1. Anglia - 98.519

2. Włochy - 84.232

3. Hiszpania - 78.618

4. Niemcy - 76.688

5. Francja - 65.082

6. Portugalia - 60.250

7. Belgia - 55.650

8. Holandia - 48.729

9. Turcja - 45.375

10. Polska - 42.325

11. Czechy - 41.825

12. Grecja - 40.012





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