Lech z pierwszym wyjazdowym skalpem, szybka zmiana lidera Ekstraklasy

Składna akcja pozwoliła Lechowi objąć prowadzenie w Lubinie

Trener Niels Frederiksen i jego piłkarze otrzymali przed swoim spotkaniem świetne wieści. Cracovia rozbiła bowiem w Białymstoku Jagiellonię (4:2) , co oznaczało, że jeżeli Lech Poznań pokona Zagłębie Lubin, obejmie prowadzenie w tabeli PKO BP Ekstraklasy . O to jednak wcale nie musiało być łatwo, bo do tej pory "Kolejorz" ani razu nie triumfował jeszcze w delegacji; w drugiej kolejce przegrali z Widzewem w Łodzi, zaś w Częstochowie padł bezbramkowy remis .

Pierwszą niezłą okazję stworzyli sobie gospodarze. Po akcji prawym skrzydłem w dogodnej okazji znalazł się Mateusz Wdowiak, ale nie uderzył dobrze z okolicy piątego metra. Lech miał spore problemy z dotarciem do pola karnego "Miedziowych", ale gdy już to zrobili, to w naprawdę dobrym stylu. Wszystko zaczęło się w 19. minucie od ładnego obrotu Antoniego Kozubala z piłką. Ta trafiła na prawą stronę, skąd skierowano ją do Mikaela Ishaka. Kapitan "Kolejorza" szybko zgrał do Aliego Gholizadeha, który popisał się efektowną - i pierwszą w trakcie swoich występów w Ekstraklasie - asystą, wykorzystaną ostatecznie przez Afonso Sousę.