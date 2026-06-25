Lech wykorzystał okazję. Hitowy transfer mistrza Polski, nazwisko z topowej ligi

W sezonie 2024/2025 Lech Poznań sięgnął po 9. tytuł mistrza Polski w historii klubu. Radość Poznaniaków była wielka, lecz zdecydowanie nie przyćmiła im ona spojrzenia na kolejną kampanię.

Rozgrywki z lat 2025/2026 były dużo bardziej wymagające. Drużyny PKO BP Ekstraklasy niemal do samego końca musiały bowiem bić się o ostateczne rozstawienie w tabeli. Lech wspiął się na pozycję lidera dopiero po 27. ligowej kolejce. Od tego czasu żadna inna ekipa nie była jednak w stanie powstrzymać podopiecznych trenera Nielsa Frederiksena przed powtórzeniem historycznego wyczynu.

Lech Poznań utrzymał się na 1. miejscu aż do ostatniej ligowej kolejki. Tym samym "Kolejorz" obronił zeszłoroczne mistrzostwo Polski.

Kolejne wzmocnienie Lecha Poznań. Sięgnęli po zawodnika z topowej ligi

Włodarze Lecha Poznań doskonale wiedzą jednak, że tego typu sukces nie jest pretekstem do osiadania na laurach. Dobitnie świadczą o tym posezonowe ruchy aktualnego mistrza kraju.

Już wcześniej Lech pozyskał takich zawodników jak Luis Palma (definitywny wykup po wypożyczeniu), Mateusz Lis oraz Allahyar Sayyadmanesh. 24 czerwca do tego grona dołączył jeszcze jeden bardzo interesujący gracz.

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- Terry Yegbe zawodnikiem Lecha Poznań. Obrońca przechodzi do mistrzów Polski na zasadzie transferu definitywnego z francuskiego klubu FC Metz. Witamy w Kolejorzu! - przekazali za pomocą swoich mediów społecznościowych przedstawiciele poznańskiej ekipy.

Terry Yegbe to 25-letni środkowy obrońca pochodzący z Ghany. Mierzy on aż 195 centymetrów wzrostu. Jak zostało wspomniane, w zeszłym sezonie reprezentował barwy FC Metz, które nie zdołało utrzymać się we francuskiej ekstraklasie. Mistrz Polski skorzystał więc z nieszczęścia tej ekipy, sięgając po naprawdę interesującego zawodnika.

Warto podkreślić, że podczas jednorocznej przygody z Metz Yegbe rozegrał 24 spotkania. 22 razy występował on w roli podstawowego defensora swojej poprzedniej ekipy. Z klubowego komunikatu dowiedzieliśmy się, że Lech Poznań podpisał z nim aż czteroletnią umowę.

Terry Yegbe Franco Arland Getty Images

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen Lukasz Gdak East News

Kibice Lecha Poznań Adam Jastrzębowski East News





Kibice Ghany podczas mistrzostw świata w piłce nożnej. WIDEO IVAN PISARENKO / AFPTV / AFP AFP