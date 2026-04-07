Lech walczy o mistrza, nagle takie wieści ws. trenera. Media: przyszłość przesądzona

Rafał Sierhej

Lech Poznań wydaje się faworytem do końcowego zwycięstwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Na siedem kolejek przed końcem "Kolejorz" lideruje tabeli z przewagą trzech oczek nad drugą Jagiellonią. W środku walki o tytuł mistrzowski kibice Lecha dostali niepokojące informacje w kwestii przyszłości trenera Nielsea Frederiksena. Skomentował je menedżer ds. komunikacji i relacji z otoczeniem w Lechu Poznań - Maciej Henszel.

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań

Sezon PKO BP Ekstraklasy powoli zbliża się ku końcowi. Do końca walki o mistrzostwo kraju zostało już ledwie siedem kolejek. Na tym etapie wydaje się, że o wygranie rozgrywek rywalizują jeszcze cztery drużyny. Największe szanse na końcowy triumf ma Lech Poznań, który lideruje tabeli.

Ekipa z Wielkopolski po rozegraniu 27 spotkań ma w dorobku 45 punktów. Druga obecnie Jagiellonia traci do "Kolejorza" trzy oczka. Podobną stratę ma także Górnik Zabrze. W grze o tytuł wciąż pozostaje także nieoczekiwanie Zagłębie Lubin, które nie wygrało dwóch ostatnich spotkań.

Mimo tego strata ekipy z Lubina to ledwie cztery punkty, co więcej, może się ona zmniejszyć do jednego punktu po poniedziałkowym meczu z Arką w Gdyni. Walka o mistrzostwo kraju jest więc zacięta. Jak się okazuje, mogą to być ostatnie mecze Lecha w tym składzie personalnym sztabu szkoleniowego.

Wieści w tej sprawie przekazał Michał Mitrut. - Z tego, co słyszałem, Lech raczej nie przedłuży kontraktu z Frederiksenem, nawet jeśli zdobędzie mistrzostwo - przekazał komentator Canal Plus Sport w "Programie Piłkarskim" na kanale YouTube portalu "Meczyki.pl".

Doniesienia dziennikarza skontrował błyskawicznie menedżer ds. komunikacji i relacji z otoczeniem w Lechu - Maciej Henszel. "Sęk w tym, że Lech Poznań nie podjął jeszcze żadnej decyzji i nic w ostatnim czasie w tym temacie się nie zmieniło w stosunku do wcześniejszych komunikatów, jakie wychodziły z naszej strony" - przekazał na portalu X.com.

Duńczyk w Lechu pracuje od lipca 2024 roku. W tym czasie jak na razie prowadził zespół "Kolejorza" w 82 spotkaniach. Wygrał 45 z nich. Średnio zdobywa 1,83 punktu na mecz. W sezonie 2024/2025 wywalczył z Lechem mistrzostwo Polski. Pokazał się także z niezłej strony na europejskiej scenie.

