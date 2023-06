Lech szykuje najdroższy transfer w Polsce. Poznaniacy chcą rozbić bank

W ostatnim sezonie podopieczni Johna van den Broma dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, dlatego oczekiwania kibiców wobec Lecha są ogromne. Jakiś czas temu z zespołem pożegnał się Michał Skóraś. 23-letni skrzydłowy został sprzedany za sześć milionów euro do Clubu Brugge. Wszyscy zastanawiali się, kto może zająć jego miejsce. Poznaniacy nie spieszyli się z zakupem następcy, co tylko nie spodobało się fanom drużyny. Działacze klubu uspokajali, że celują tylko w znane nazwiska i jak się okazuje, warto byłoby im zaufać.