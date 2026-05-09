Lech stracił punkty. Oto odpowiedź Jagiellonii. Pięć goli w Białymstoku

Pierwsze dobre informacje Jagiellonia otrzymała już w piątkowy wieczór. Kompletu punktów w domowej konfrontacji z Arką Gdynią nie zgarnął Lech Poznań, dzięki czemu potencjalny triumf Białostoczan pozwoliłby im się zbliżyć na siedem punktów do lidera tabeli. Co warto zaznaczyć, podopieczni Adriana Siemieńca maja dodatkowo jedno zaległe spotkanie. Nic więc dziwnego, że od razu ruszyli do ataku.

I szybko dopięli swego, bo od jedenastej minuty znajdowali się na prowadzeniu. Ogromnym opanowaniem popisał się Kajetan Szmyt. 23-latek przedryblował rywali, a następnie uderzył w samo okienko. Stojący między słupkami Valentin Cojocaru nie miał absolutnie nic do powiedzenia. Kto wie czy kibice w Białymstoku tym samym nie zobaczyli trafienia kolejki. Ich radość była jeszcze większa po upływie pół godziny gry, kiedy do euforii doprowadził ich Afimico Pululu.

Snajper z zimną krwią wykończył zespołową akcję. Ale kto wie jak zakończyłaby się ona, gdyby nie świetne podanie Alejandro Pozo. Hiszpan błyszczał przez większą część pierwszej połowy, podobnie zresztą jak większość jego kolegów. Jeszcze przed przerwą kontaktowe trafienie dość niespodziewanie zdobyła jednak Pogoń. Fatalny w skutkach błąd popełnił Bernardo Vital. Filip Cuić odebrał mu piłkę i stuprocentową okazję zamienił na gola.

Pogoń ambitnie walczyła w Białymstoku. Gol w doliczonym czasie zdecydował

"Uważam, że przeciwnik jest lepszy i dlatego ten mecz jest ciężki. Nie chodzi o stadion, tylko o klasę przeciwnika w tym meczu" - nie gryzł się w język Jacek Czapliński z Pogoni w rozmowie z Canal+ Sport. Nastolatek został poproszony o porównanie dzisiejszego starcia do tego w Gliwicach, które "Portowcy" wygrali 2:0. Dla młodziana był to wtedy wyjazdowy debiut w PKO BP Ekstraklasie. Wtedy wszedł na kilka minut. Dziś znalazł się w wyjściowym składzie. Na drugą połowę jednak nie wyszedł. Zmienił go Natan Ława.

I to właśnie on groźnie uderzał na kwadrans przed końcem widowiska, ale futbolówka poszybowała nad poprzeczką. Pogoń z minuty na minutę stopniowo przejmowała inicjatywę. Starania "Portowców" wreszcie przyniosły oczekiwany skutek, ponieważ w końcówce do wyrównania doprowadził Mads Agger. Duńczyk znalazł sobie miejsce do strzału w "szesnastce" rywali i uciszył wypełniony stadion w Białymstoku.

"Duma Podlasia" przebudziła się jednak dosłownie w ostatniej chwili. Trafienie na wagę trzech punktów zdobył Bernardo Vital. Ten sam, który przyczynił się do pierwszej straty bramki swojego zespołu. Z piekła do nieba!

Statystyki meczu Jagiellonia Białystok 3 - 2 Pogoń Szczecin Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 20 9 Strzały celne 14 3 Strzały niecelne 3 4 Strzały zablokowane 3 2 Ataki 48 52

