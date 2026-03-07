Lech prowadził w Łodzi, nagle zwrot akcji. Widzew świętuje. Norweg bohaterem

W najlepsze trwa sezon 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy. Ten zdecydowanie nie układa się po myśli Widzewa Łódź. Klub przeprowadził wiele transferów ściągając w swoje szeregi kilku klasowych zawodników. Szczególnie głośno o poczynaniach łódzkiego zespołu było w zimowym okienku, gdy sprowadzono m.in. Przemysława Wiśniewskiego czy Steve'a Kapuadiego.

Nowi gracze nie poprawili jednak sytuacji Widzewa, a ten utrzymywał się w strefie spadkowej rozgrywek ligowych. W czwartek doszło do zmiany trenera. Igora Jovicevicia zastąpił Aleksandar Vuković. Na okazję do debiutu nie musiał długo czekać, bowiem w sobotę do Łodzi przyjechał Lech Poznań, trzecia ekipa tabeli.

Pierwsze minuty nie były zbyt widowiskowe. Gra toczyła się głównie w środku pola z lekkim wskazaniem na Widzew. Z czasem jednak inicjatywę przejął Lech. Zaskoczyć Veljko Ilicia próbowali Bengtsson oraz Ismaheel. Do przełomu doszło w 28. minucie. Kapitalnym podaniem popisał się Timothy Ouma, który wypatrzył Gisliego Thordarsona. Islandczyk opanował futbolówkę i z ostrego kąta podsłał ją tuż pod poprzeczkę. W ten sposób wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

Na odpowiedź ze strony ekipy gospodarzy nie trzeba było długo czekać. W 34. minucie doskonale na prawym skrzydle po składnej akcji odnalazł się Marcel Krajewski. 21-latek niemal od razu podał piłkę do środka, gdzie wolny był Fran Alvarez. Hiszpan miał sporo miejsca, dzięki czemu zdążył przyjąć i oddać dokładany strzał.Tablica wyników wskazywała już 1:1.

Po tej wymianie ciosów tempo gry ponownie nieco zwolniło. Do przerwy utrzymał się remis.

Widzew dokonał swego, jest ważne zwycięstwo

Druga część spotkania rozpoczęła się "z wysokiego C". Już w 52. minucie kontratak wyprowadził Widzew. Piłkę przejął Sebastian Bergier, który próbował dośrodkować. Piłka trafiła jednak w defensora Lecha, a ją zgarnął Emil Kornvig. Norweg uderzył z półwoleja i niezwykle mocnym strzałem pokonał Bartosza Mrozka. Było już 2:1.

Rozwiń

Kilka chwil później futbolówka znów była w siatce, lecz tym razem ekipy gospodarzy. Po zamieszaniu w polu karnym najlepiej odnalazł się Leo Bengtsson. Szwed uderzeniem pod poprzeczkę zdobył gola, jednakże sędzia liniowy od razu podniósł chorągiewkę w górę - był spalony. Po analizie VAR decyzja została utrzymana.

Od tamtego czasu wyrównującego trafienia szukał Lech. Podopieczni Nielsa Frederiksena prowadzili grę i niejednokrotnie budowali ataki pozycyjne. Takie działanie zmusiło Widzew do cofnięcia się do defensywy. W pewnym momencie za linią piłki była niemal cała "11" łódzkiej ekipy.

Ilicia zaskoczyć próbował Ishak, jednakże był to zbyt łatwy strzał dla golkipera. Aktywny był także Ali Gholizadeh. Ten w swoim stylu zszedł na lewą nogę i uderzył na dalszy słupek. Piłka przeleciała jednak tuż obok. Z kolejnymi minutami napięcie na stadionie wzrastało.

Widzewiacy zdawali sobie sprawę, że upragniona wygrana jest na wyciągnięcie ręki. Z tego względu zdarzyły się przedłużenia ze wznowieniem gry. To przyniosło oczekiwany efekt. Szymon Marciniak zagwizdał po raz ostatni, a Widzew Łódź pokonał na własnym stadionie Lecha Poznań 2:1. Dzięki temu przynajmniej do niedzieli wydostał się ze strefy spadkowej PKO BP Ekstraklasy.

Statystyki meczu Widzew Łódź 2 - 1 Lech Poznań Posiadanie piłki 29% 71% Strzały 11 12 Strzały celne 4 6 Strzały niecelne 6 4 Strzały zablokowane 1 2 Ataki 73 116

Stadion Widzewa wypełniony kibicami Widzew Łódż materiały prasowe

Aleksandar Vuković Artur Barbarowski East News

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Kontuzja może być dobra dla Lewandowskiego? Zaskakujące słowa eksperta Polsat Sport