Lech prowadził w Łodzi, nagle zwrot akcji. Widzew świętuje. Norweg bohaterem

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W sobotę wieczorem Widzew Łódź już z Aleksandarem Vukoviciem na ławce podjął na własnym stadionie Lecha Poznań. Spotkanie zapowiadało się niezwykle ciekawie i zdecydowanie nie zawiodło. Goście prowadzili 1:0, lecz po zaciętej rywalizacji lepsi 2:1 okazali się jednak zawodnicy gospodarzy. Bohaterem meczu został Emil Kornvig, który strzelił decydującego gola.

Piłka nożna: Widzew Łódź wygrał 2:1 z Lechem Poznań
Mecz Widzew Łódź - Lech PoznańPATRYK PINDRAL / 400MM.PL/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W najlepsze trwa sezon 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy. Ten zdecydowanie nie układa się po myśli Widzewa Łódź. Klub przeprowadził wiele transferów ściągając w swoje szeregi kilku klasowych zawodników. Szczególnie głośno o poczynaniach łódzkiego zespołu było w zimowym okienku, gdy sprowadzono m.in. Przemysława Wiśniewskiego czy Steve'a Kapuadiego.

Nowi gracze nie poprawili jednak sytuacji Widzewa, a ten utrzymywał się w strefie spadkowej rozgrywek ligowych. W czwartek doszło do zmiany trenera. Igora Jovicevicia zastąpił Aleksandar Vuković. Na okazję do debiutu nie musiał długo czekać, bowiem w sobotę do Łodzi przyjechał Lech Poznań, trzecia ekipa tabeli.

Pierwsze minuty nie były zbyt widowiskowe. Gra toczyła się głównie w środku pola z lekkim wskazaniem na Widzew. Z czasem jednak inicjatywę przejął Lech. Zaskoczyć Veljko Ilicia próbowali Bengtsson oraz Ismaheel. Do przełomu doszło w 28. minucie. Kapitalnym podaniem popisał się Timothy Ouma, który wypatrzył Gisliego Thordarsona. Islandczyk opanował futbolówkę i z ostrego kąta podsłał ją tuż pod poprzeczkę. W ten sposób wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.

Zobacz również:

Jakub Kamiński
Reprezentacja

Znakomite wieści dla Urbana, kadrowicz z przełamaniem. Czekał na to od listopada

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Na odpowiedź ze strony ekipy gospodarzy nie trzeba było długo czekać. W 34. minucie doskonale na prawym skrzydle po składnej akcji odnalazł się Marcel Krajewski. 21-latek niemal od razu podał piłkę do środka, gdzie wolny był Fran Alvarez. Hiszpan miał sporo miejsca, dzięki czemu zdążył przyjąć i oddać dokładany strzał.Tablica wyników wskazywała już 1:1.

    Po tej wymianie ciosów tempo gry ponownie nieco zwolniło. Do przerwy utrzymał się remis.

    Widzew dokonał swego, jest ważne zwycięstwo

    Druga część spotkania rozpoczęła się "z wysokiego C". Już w 52. minucie kontratak wyprowadził Widzew. Piłkę przejął Sebastian Bergier, który próbował dośrodkować. Piłka trafiła jednak w defensora Lecha, a ją zgarnął Emil Kornvig. Norweg uderzył z półwoleja i niezwykle mocnym strzałem pokonał Bartosza Mrozka. Było już 2:1.

    Kilka chwil później futbolówka znów była w siatce, lecz tym razem ekipy gospodarzy. Po zamieszaniu w polu karnym najlepiej odnalazł się Leo Bengtsson. Szwed uderzeniem pod poprzeczkę zdobył gola, jednakże sędzia liniowy od razu podniósł chorągiewkę w górę - był spalony. Po analizie VAR decyzja została utrzymana.

    Od tamtego czasu wyrównującego trafienia szukał Lech. Podopieczni Nielsa Frederiksena prowadzili grę i niejednokrotnie budowali ataki pozycyjne. Takie działanie zmusiło Widzew do cofnięcia się do defensywy. W pewnym momencie za linią piłki była niemal cała "11" łódzkiej ekipy.

    Zobacz również:

    Nicola Zalewski zanotował asystę w meczu z Udinese
    Serie A

    "Polski mecz" we Włoszech. Zalewski dał sygnał do ataku. A było już 0:2

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński

      Ilicia zaskoczyć próbował Ishak, jednakże był to zbyt łatwy strzał dla golkipera. Aktywny był także Ali Gholizadeh. Ten w swoim stylu zszedł na lewą nogę i uderzył na dalszy słupek. Piłka przeleciała jednak tuż obok. Z kolejnymi minutami napięcie na stadionie wzrastało.

      Widzewiacy zdawali sobie sprawę, że upragniona wygrana jest na wyciągnięcie ręki. Z tego względu zdarzyły się przedłużenia ze wznowieniem gry. To przyniosło oczekiwany efekt. Szymon Marciniak zagwizdał po raz ostatni, a Widzew Łódź pokonał na własnym stadionie Lecha Poznań 2:1. Dzięki temu przynajmniej do niedzieli wydostał się ze strefy spadkowej PKO BP Ekstraklasy.

      PKO Ekstraklasa
      24. Kolejka
      07.03.2026
      20:15
      Zakończony
      Fran Alvarez
      34'
      Emil Kornvig
      52'
      Gisli Thordarson
      28'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Widzew Łódź
      Lech Poznań
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Widzew Łódź
      2 - 1
      Lech Poznań
      Posiadanie piłki
      29%
      71%
      Strzały
      11
      12
      Strzały celne
      4
      6
      Strzały niecelne
      6
      4
      Strzały zablokowane
      1
      2
      Ataki
      73
      116

      Zobacz również:

      Oskar Zawada (w środku)
      Piłka nożna

      Dublet przeciwko gigantowi. Polak wysłał sygnał do Urbana. Tuż przed barażami o mundial

      Rafał Sierhej
      Rafał Sierhej
      Piłkarze dwóch drużyn ustawieni w rzędzie na murawie stadionu przed rozpoczęciem meczu, trybuny wypełnione kibicami ubranymi głównie na czerwono, widoczne flagi i maskotki drużyn.
      Stadion Widzewa wypełniony kibicamiWidzew Łódżmateriały prasowe
      Aleksandar Vuković
      Aleksandar VukovićArtur BarbarowskiEast News
      Czterech piłkarzy drużyny w niebieskich koszulkach cieszy się na boisku, w tle tłum kibiców i widoczne barwy klubowe, piłkarze kierują się razem w stronę aparatu w atmosferze radości.
      Lech PoznańLukasz GdakEast News
      Kontuzja może być dobra dla Lewandowskiego? Zaskakujące słowa ekspertaPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja