Rozgrywki ligowe w poszczególnych ligach powoli zmierzają do końca, a kibice myślami zaczynają być już przy zbliżających się Mistrzostwach świata 2026, które odbędą się na arenach w USA, Meksyku oraz Kanadzie. Przed piłkarzami reprezentacji Polski z kolei towarzyskie spotkania z Ukrainą oraz Nigerią.

W Polsce zapadło już najważniejsze rozstrzygnięcie. Lech Poznań zdołał obronić mistrzowski tytuł i po raz kolejny będzie toczył walkę o wymarzony awans do zasadniczej fazy Ligi Mistrzów. W sobotę tuż po ostatnim meczu domowym odbędzie się długo oczekiwana feta mistrzowska.

Pomimo braku awansu na mundial kilku reprezentantów Polski może uważać ten sezon za udany. Kolejne w swoim CV tytuły mistrzowskie świętowali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Serce polskich kibiców zdobył świeżo upieczony mistrz Portugalii FC Porto, w kadrze którego brylują Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

Szykuje się gratka dla kibiców Lecha Poznań. Klub negocjuje sparing z utytułowanym klubem

Dla wielu polskich kibiców absolutnie wymarzonym scenariuszem byłby potencjalny pojedynek Lecha z FC Porto w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Portugalczycy mają już zagwarantowany udział w tej fazie rozgrywek, natomiast przed "Kolejorzem" bardzo długa i wyboista droga.

Niewykluczone jednak, że takie starcie odbędzie się już niebawem, bo w ramach letniego okresu przygotowawczego. Zaskakujące informacje w tej sprawie przekazuje dziennikarz portalu "meczyki.pl" Dawid Dobrasz. Zgodnie z tymi wieściami realny jest scenariusz zorganizowania sparingu Lecha z Porto na stadionie przy ulicy Bułgarskiej.

Sprawa nie jest na ten moment przesądzona, jednak temat jest jak najbardziej realny, a rozmowy pomiędzy obiema stronami mają trwać. Dla Lecha byłby to szalenie ciekawy sprawdzian sportowy, a także bardzo prestiżowa potyczka. Tak atrakcyjny rywal może zgromadzić komplet widzów, co da oczywisty zysk finansowy.

Z pewnością zachętą dla kibiców byłaby potencjalna obecność aż trzech reprezentantów Polski. Poznańska publika z pewnością najgłośniej oklaskiwałaby Jana Bednarka, który to właśnie za sprawą występów w "Kolejorzu" wypłynął na szerokie wody. Reprezentant Polski występował w Lechu do 2017 roku i świętował z nim jedno mistrzostwo Polski.

