Lech Poznań żegna gwiazdę, to już oficjalnie. Jest komunikat klubu

W ekipie Lecha Poznań dzieje się obecnie mnóstwo niezwykle istotnych rzeczy. Po pierwsze, po wpadce na początku sezonu w PKO BP Ekstraklasie i przegranej z Cracovią, ekipa ze stolicy Wielkopolski wróciła na zwycięską drogę i wygrała dwa kolejne starcia ligowe, z Lechią Gdańsk i Górnikiem Zabrze.

Po drugie, niestety, "Kolejorz" pożegnał się z marzeniami o Lidze Mistrzów, przegrywając w eliminacjach do Champions League w dwumeczu z belgradzką Crveną Zvezdą. Po trzecie zaś - niezmiennie trwa porządkowanie składu mistrzów Polski.

Lech Poznań żegna Afonso Sousę. Gwiazdor Ekstraklasy przenosi się do Turcji

15 sierpnia nadeszły ważne, ale też spodziewane od pewnego czasu wieści - zespół z Bułgarskiej ogłosił oficjalnie, że po trzech latach gry jego szeregi opuści Afonso Sousa, który w ramach transferu definitywnego przeniesie się do tureckiego Samsunsporu.

"Sprawa została dograna w ostatnich godzinach, a 25-letni zawodnik poleciał do Turcji na testy medyczne, po których podpisał kontrakt. Wcześniej kluby zawarły porozumienie" - czytamy w oświadczeniu Lecha.

"Ten klub... to miasto... przyjęliście mnie jak obcego i sprawiliście, że poczułem się jak w domu. Przeżyliśmy niesamowite chwile. Niektóre z nich były dla nas próbą, ale tylko wzmocniły naszą więź" - napisał m.in. Sousa w swym oświadczeniu na portalu X:

Tym samym drużyna z Poznania traci jednego z najistotniejszych graczy - Sousa w samym tylko ubiegłym sezonie zdobył 13 goli i odnotował sześć asyst we wszystkich rozgrywkach, mając znaczący wkład w powrocie "Kolejorza" na mistrzowski tron. Teraz przed nim nowe wyzwania.

Samsunspor niebawem zawalczy o fazę ligową Ligi Europy

Samsunspor to trzecia drużyna Super Lig, a więc czołowych tureckich rozgrywek, z poprzedniej kampanii - już niebawem podejdzie ona do zmagań z Panathinaikosem w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Europy, więc wsparcie futbolisty pokroju Sousy bez dwóch zdań jej się przyda. Rywalizację z "Koniczynkami" zaplanowano na 21 i 28 sierpnia.

