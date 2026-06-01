Lech Poznań traci gwiazdę, stanowcza odmowa. W grze 4,5 miliona euro

Końcówka sezonu okazała się niezwykle szczęśliwa dla kibiców Lecha Poznań. "Kolejorz" drugi raz z rzędu sięgnął po mistrzostwo Polski, a tuż po ostatnim gwizdku meczu z Wisłą Płock wybuchła ogromna feta. Świętowanie szybko przeniosło się ze stadionu na ulice miasta.

Pomimo święta kibiców martwiły głównie dwie kwestie dotyczące przyszłości dwóch filarów zespołu - trenera Nielsa Frederiksena oraz jednej z największych gwiazd Luisa Palmy. W przypadku Duńczyka sprawy potoczyły się bardzo szybko, a klub poinformował o nowej umowie.

Sytuacja z Palmą jest dużo bardziej skomplikowana. Według informacji "Weszło" negocjację Lecha z Celtikiem, który jest macierzystym klubem Honduranina, zakończyły się niepowodzeniem. Lech będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni, w przeciwnym razie pożegna się z gwiazdorem. A czasu na decyzję ma bardzo mało.

Lech Poznań w tarapatach. Negocjacje ws. transferu gwiazdy zakończone niepowodzeniem

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "Weszło" Lech złożył Szkotom dwie oferty transferowe opiewające na mniej niż 4,5 miliona euro. Bo właśnie ta kwota została wpisana w klauzuli wypożyczenia. Negocjacje spełzły na niczym.

Teraz Lech ma mieć już tylko dwa wyjścia - pobić swój rekord transferowy i wykupić Palmę za kwotę zawartą w umowie lub ostatecznie pożegnać się z błyskotliwym pomocnikiem. Według "Weszło" Poznaniacy nie mają zbyt dużo czasu na decyzję, bowiem ta musi zostać podjęta w przeciągu około tygodnia.

Celtic znajduje się w komfortowej sytuacji, bowiem miał zakomunikować wysłannikom z Poznania, że ma w ręku atrakcyjniejsze oferty za Palmę. Szkoci mogą się tylko przyglądać - albo Lech zapłaci umówioną kwotę, albo na swoim zawodniku zarobi jeszcze więcej.

Palma w minionym sezonie Ekstraklasy był jednym z najlepszych zawodników drużyny Frederiksena. Honduranin w sezonie ligowym rozegrał 31 spotkań i strzelił dziesięć goli. Do tego dorobku doliczyć trzeba również statystyki z europejskich pucharów. Na arenie międzynarodowej 26-latek zagrał 15 meczów i strzelił dwa gole.

Luis Palma Lukasz Gdak East News

Luis Palma Monika Wantoła INTERIA.PL

Patrick Walemark, Luis Palma i Ali Golizadeh Tomasz Kowalczuk East News





DJB. Eksperci podsumowali mecz Polski z Ukrainą. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO