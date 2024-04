Lech Poznań rozważa sensacyjnego kandydata. Media wieszczą hit, to on zastąpi Rumaka?

Kosta Runjaić zaliczy "miękkie lądowanie" w Lechu Poznań?

Myślę, że jest czterech kandydatów i wydaje mi się, że Kosta Runjaić znajduje się w tym gronie. Choć nie jest faworytem. Może być nim ktoś z Beneleksu. Może wziąłby to Marek Papszun, mógłby się zgodzić, jakby do niego zadzwonili, ale to abstrakcyjna sytuacja

Dni Mariusza Rumaka są policzone. Lech gotowy "uderzyć się w pierś"

Wśród dziennikarzy i ekspertów panuje przekonanie, że Lech wkrótce rozstanie się z Mariuszem Rumakiem, a działacze Lecha zdają sobie sprawę, że popełnili błąd, zatrudniając go. Umowa 46-latka obowiązuje do końca obecnego sezonu. Nic nie wskazuje na to, żeby miała zostać przedłużona, choć nie ma nawet zgodności co do tego, że pozostanie on na stanowisku do końca sezonu.