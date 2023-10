Lech Poznań rozbawił wszystkich. Ten pomysł to hit internetu

Świetny pomysł Lecha Poznań. W tle - wybory parlamentarne

Klub z Poznania nie błyszczał w mediach społecznościowych pod względem pomysłów marketingowych, lepiej tu prezentowała się nawet znacznie biedniejsza sąsiadka z miasta, czyli Warta. W poniedziałek "Kolejorz" jednak pokazał, że nietuzinkowe pomysły nie są mu obce - wykorzystał do tego wybory parlamentarne . Lech opublikował bowiem grafikę pokazującą stopień wypełnienia trybun na pięć dni przed starciem z beniaminkiem - nazwał to "early pool". Jak się okazuje, mecz cieszy sie całkiem sporym zainteresowaniem , mimo ogromnej różnicy dzielącej oba kluby w tabeli.

Z grafiki wynika, że stadion już jest zapełniony w ponad połowie, czyli w tym momencie uprawnionych do wejścia na trybuny jest ok. 22 tys. ludzi. Zdecydowanie najlepiej prezentuje się sprzedaż biletów do "Kotła", czyli miejsca, w którym siedzą najbardziej zaangażowani kibice Lecha. Na droższej trybunie Henryka Czapczyka (bilety po 70 i 56 zł) też ponad połowa miejsc jest zajętych, podobnie jak i na trybunie Edmunda Białasa.