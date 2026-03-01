Lech Poznań - Raków Częstochowa. Gdzie i o której transmisja na żywo w TV?

Mecz Lech Poznań - Raków Częstochowa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - Raków Częstochowa. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań świetnie wywiązał się z walki o 1/8 finału Ligi Konferencji. W rewanżu pokonał KuPS 1:0, wygrywając drugi mecz w tej rywalizacji, co znacząco przełożyło się na cenne punkty do ligowego rankingu UEFA. Teraz mistrz Polski wraca do gry na krajowym podwórku.

W 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy "Kolejorz" zmierzy się z naszym drugim pucharowiczem, czyli Rakowem Częstochowa. Patrząc na dyspozycję obu zespołów, faworytami zdają się gospodarze. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Lech wygrał pięć ostatnich meczów, na co składają się trzy spotkania ligowe. Raków z kolei po wznowieniu rozgrywek na razie grał tylko w Ekstraklasie i raz przegrał, dwa raz remisował oraz raz zwyciężył i to skromnie, bo 1:0 z ostatnim w tabeli Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Postawa piłkarzy Łukasza Tomczyka może budzić niepokój wśród kibiców Rakowa, choć na razie jest jeszcze za wcześnie, by bić na alarm.

W meczu jesiennym tych zespołów po emocjonującym widowisku padł remis 2:2. Z kolei ostatnie siedem wizyt Rakowa na stadionie w Poznaniu we wszystkich rozgrywkach, to aż sześć zwycięstw "Medalików". Lech z pewnością będzie chciał odwrócić ten niekorzystny bilans, a biorąc pod uwagę formę obu drużyn w ostatnim czasie, ma na to niemałe szanse.

Mecz Lech Poznań - Raków Częstochowa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Piłkarze Lecha przed starciem z KuPS Kuopio Jakub Kaczmarczyk PAP

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

