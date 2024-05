Lech Poznań przekazał wieści. Oto nowy trener "Kolejorza"

I wszystko jasne. Nowym trenerem Lecha zostanie Frederiksen, o którym mówiło się już od pewnego czasu. Duńczyk dobrze pracuje z młodzieżą, przez kilka lat był selekcjonerem reprezentacji swojego kraju do lat 21.

53-letni szkoleniowiec we wtorek wylądował na poznańskim lotnisku Ławica i jeszcze tego samego dnia ma podpisać dwuletnie kontrakt z "Kolejorzem" . Zacznie on obowiązywać od przyszłego sezonu.

Wtedy van den Brom jeszcze utrzymał posadę, ale stracił pod koniec zeszłego roku. Zastąpił go Rumak, który już prowadził ten zespół w latach 2012-14, doprowadzając go do dwóch wicemistrzostw Polski.