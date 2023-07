Lech Poznań przekazał dobre wieści. Umowa została podpisana

"Enea Stadion to duma Poznania. Obok Katedry na Ostrowie Tumskim czy poznańskiego Ratusza wraz z koziołkami to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście. Enea konsekwentnie buduje rozpoznawalność swojej marki jako sponsora aktywnie i odpowiedzialnie angażującego się w rozwój sportu amatorskiego i zawodowego. Naturalnym stało się więc dla nas wsparcie obiektu sportowego tak bardzo ważnego dla Poznania i Wielkopolski, powszechnie znanego w całym kraju. Sponsoring tytularny stadionu jest ukoronowaniem naszego zaangażowania we wsparcie sportu i licznych działań społecznie odpowiedzialnych, z których korzystają również mieszkańcy Poznania" - powiedział wiceprezes Enei ds. korporacyjnych Dariusz Szymczak.