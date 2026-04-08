Lech Poznań pożegnał swoją byłą gwiazdę. Tego kibice mu nigdy nie zapomną
W historii Lecha Poznań zapisało się wielu obcokrajowców. Jednym z nich bez wątpienia jest Barry Douglas. Szkot kibicom z Wielkopolski zapisał się przede wszystkim widowiskowym trafieniem z rzutu wolnego w starciu z Legią Warszawa. Teraz poznański klub oficjalnie pożegnał dwukrotnego mistrza Polski, który zdecydował się zakończyć karierę piłkarską.
Przez długie lata obcokrajowcy tworzyli historię Lecha Poznań i prowadzili go do kolejnych sukcesów. U boku rozpędzającego się Roberta Lewandowskiego znajdowali się m.in. Manuel Arboleda, Semir Stilić czy Dimitrije Injac. W kolejnych latach "Kolejorza" do sukcesów doprowadzali m.in Artjoms Rudnevs, Christian Gytkjaer Siergiej Kriwiec czy Darko Jevtić.
Do grona zasłużonych zawodników bez wątpienia trzeba uznać Barry'ego Douglasa. Pochodzący z Glasgow defensor był do tej pory jedynym Szkotem reprezentującym barwy "Kolejorza". Douglas do Polski przyjechał w 2013 roku i w stolicy Wielkopolski spędził łącznie ponad pięć lat.
W ostatnim sezonie Douglas występował w barwach rodzimego Saint Johnstone FC. Teraz 36-latek ogłosił zakończenie kariery. Specjalny komunikat w tej sprawie opublikował Lech, który pożegnał się ze swoją dawną gwiazdą.
Barry Douglas zakończył karierę sportową. Kibice zapamiętają go z jednego strzału
- Barry Douglas zakończył piłkarską karierę. 2 mistrzostwa Polski, Superpuchar Polski, Ćwierćfinał Ligi Konferencji. To była piękna przygoda, Przyjacielu. Na zawsze Lechita! - takimi słowami "Kolejorz" podziękował Douglasowi za lata kariery.
Szkot po raz pierwszy do Polski trafił na początku sezonu 2013/14 przechodząc wówczas z rodzimego Dundee Untied. Już w drugim roku gry dla Lecha Douglas mógł świętować swój pierwszy mistrzowski tytuł w karierze. Lech prowadzony wówczas przez Macieja Skorżę wygrał rozgrywki Ekstraklasy, wyprzedzając na finiszu Legię Warszawa o zaledwie jeden punkt.
Kibice Lecha do dzisiaj kojarzą Douglasa przede wszystkim z jednym trafieniem, które w ostatecznym rozrachunku przyczyniło się do wywalczenia mistrzostwa. W bezpośrednim starciu Lech pokonał na swoim stadionie 2:1 Legię. Prowadzenie w starciu z "Wojskowymi" dał właśnie Douglas, popisując się w 66. minucie fenomenalnym uderzeniem z rzutu wolnego.
Douglas w 2016 roku zdecydował się opuścić Poznań. Jego kolejnym kierunkiem w karierze był Konyaspor, a następnie Anglia. Przez pięć kolejnych sezonów Szkot regularnie występował na boiskach Championship, na początku jako zawodnik Wolverhampton, a następnie Leeds United oraz Blackburn Rovers.
Ku uciesze kibiców Lecha Douglas w 2021 roku zdecydował się wrócić do Poznania. Drugie podejście do gry w "Kolejorzu" okazało się być jeszcze bardziej owocne. Prócz drugiego mistrzostwa kraju Szkot wraz z Lechem dotarł aż do 1/4 finału Ligi Konferencji. Ostateczny koniec przygody z naszym krajem nastąpił latem 2024 roku.