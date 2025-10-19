Lech Poznań - Pogoń Szczecin. O której mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Lech Poznań - Pogoń Szczecin w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - Pogoń Szczecin. Gdzie i o której oglądać? Ekstraklasa [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Lech Poznań w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy broni mistrzostwa Polski i po 10. kolejkach utrzymuje kontakt z czołówką. "Kolejorz" zgromadził w nich 18 punktów i w czterech ostatnich meczach nie zaznał goryczy porażki, a licząc spektakularną wygraną 4:1 w Lidze Konferencji z Rapidem Wiedeń, piłkarze Jensa Frederiksena wygrali trzy z ostatnich pięciu spotkań i dwa zremisowali.

Pogoń Szczecin przed tym sezonem dokonała wielu transferów, poważnie wzmacniając zespół. Jak na razie nie przynosi to jednak spodziewanych efektów. W 11 meczach "Portowcy" odnieśli jedynie cztery zwycięstwa, raz zremisowali i doznali aż sześciu porażek, co plasuje ich poza czołową "10" w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Niezadowalające rezultaty poskutkowały zwolnieniem Roberta Kolendowicza i zatrudnieniem Thomasa Thomasberga, pod wodzą którego Pogoń wygrała w debiucie 2:1 z Piastem Gliwice.

W zeszłym sezonie oba zespoły zagrały przeciwko sobie dwukrotnie. Dwa razy triumfował Lech, wygrywając u siebie 2:0 i na wyjeździe 3:0. Co ciekawe, w ostatnich trzech bezpośrednich potyczkach "Portowcy" ani razu nie zdołali trafić do siatki "Kolejorza" i dziś z pewnością będą chcieli przerwać swoją strzelecką niemoc.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online.

