Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski, a w stolicy Wielkopolski natychmiast rozpoczęły się przygotowania do przyszłorocznych rozgrywek. Poznaniacy marzą o tym, aby pierwszy raz w historii zagrać w Lidze Mistrzów. Do tego potrzebni są klasowi piłkarze, a takim jest Luis Palma.

26-latek był w tym sezonie wypożyczony z Celticu FC, ale - według nieoficjalnych informacji - w kontrakcie był zapis, że Lech może wykupić go za 4 miliony euro. Poznaniacy pierwotnie próbowali zbić cenę, ale szkocki klub nie miał zamiaru tego uczynić.

Luis Palma zostaje w Lechu. Jest komunikat

W środowe popołudnie pojawił się oficjalny komunikat ws. przyszłości Palmy. "Lech Poznań zdecydował o uruchomieniu klauzuli wykupu Luisa Palmy ze szkockiego Celtic FC. Tym samym skrzydłowy z Hondurasu stał się oficjalnie piłkarzem Kolejorza, a jego kontrakt będzie obowiązywać do 30 czerwca 2029 roku" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

- W umowie wypożyczenia ze szkockim Celtic FC mieliśmy wpisaną klauzulę wykupu. Decyzja była zatem od początku po naszej stronie. I miło nam poinformować, że w środę, 3 czerwca uruchomiliśmy tę klauzulę i Luis Palma oficjalnie stał się naszym zawodnikiem do 30 czerwca 2029 roku. Co zrozumiałe, o dokładnych kwotach nie możemy mówić, bo są tajne, ale mogę potwierdzić, że to nasz rekordowy transfer do klubu - powiedział dyrektor sportowy Lecha Poznań, Tomasz Rząsa, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Palma w PKO BP Ekstraklasie rozegrał 31 meczów, w których strzelił 10 goli oraz zaliczył 6 asyst. Do tego dorzucił 15 spotkań w europejskich pucharach i tutaj także dał wymierne korzyści drużynie, bo zdobył 2 bramki i 4 razy otwierał kolegom drogę do bramki swoimi podaniami. Łącznie w klasyfikacji kanadyjskiej uzbierał zatem 22 punkty (12 goli i 10 asyst), co jest świetnym osiągnięciem.





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