Lech Poznań - Piast Gliwice. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań - Piast Gliwice. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań nieudanie wznowił zmagania ligowe po przerwie zimowej. "Kolejorz" zaczął od dwóch porażek, a dopiero w poprzedni weekend odniósł zwycięstwo, pokonując skromnie, bo 1:0 Górnika Zabrze. Z pewnością nie tak kibice mistrza Polski wyobrażali sobie drogę do obrony tytułu, ale być może ostatnia wygrana pozwoli Lechowi wrócić na zwycięską ścieżkę w dłuższej perspektywie.

Przekonamy się o tym dzisiaj, gdy Poznaniacy podejmą u siebie Piasta Gliwice. Piasta, który nadspodziewanie dobrze radzi sobie w lutym. Co prawda najpierw przegrał 1:2 z Górnikiem Zabrze, ale w kolejnych meczach pokonał 1:0... Lecha Poznań i niedawnego lidera PKO BP Ekstraklasy, czyli Wisłę Płock.

Ostatnie spotkanie tych drużyn, które odbyło się 3 lutego, zostało rozegrane w ramach zaległego starcia 3. kolejki ligowej. "Piastunki" miały po swojej stronie atut własnego boiska i choć dziś zagraj na wyjeździe, to wcale nie stoją na straconej pozycji, ponieważ Lech jest jedną z najsłabiej grających drużyn ligi na własnym terenie.

Mecz Lech Poznań - Piast Gliwice w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Premium i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

