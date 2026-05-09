Lech Poznań ogłosił, to już pewne. Przełom w starciu z Arką, jest komunikat

Paweł Czechowski

Lech Poznań jest już naprawdę blisko sięgnięcia po mistrzostwo Polski - i w piątek mógł on wykonać ważny krok w stronę przypieczętowania tego sukcesu, natomiast ekipie trenera Nielsa Frederiksena nieco powinęła się noga, bowiem zremisowała ona z Arką Gdynia. Dla "Kolejorza" nastąpił jednak przełom innego typu, o czym poinformowano w specjalnym komunikacie.

Dwóch piłkarzy Lecha Poznań w niebieskich koszulkach świętuje na boisku podczas meczu z Arką Gdynia.
Podczas piątkowego meczu Lecha Poznań na Enea Stadionie padł rekord frekwencyjny

Lech Poznań w bieżącym sezonie PKO BP Ekstraklasy prezentował naprawdę dobrą i stabilną formę we wspomnianych zmaganiach, doprowadzając do sytuacji, w której na kilka kolejek przed zakończeniem kampanii jest on już naprawdę blisko przypieczętowania kolejnego w swej historii mistrzostwa kraju.

Po serii trzech niedawnych zwycięstw "Kolejorz" odnotował jednak niespodziewanie potknięcie z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia, z którą zremisował 1:1. Taki rezultat oczywiście niczego nie przekreślił jeśli mowa o zmaganiach o tytuł, ale potencjalnie nieco skomplikował sprawę.

Przełomowe wieści dla Lecha nadeszły za to na innym polu - jak się bowiem okazało, w piątek padł ekstraklasowy frekwencyjny rekord przy Bułgarskiej, o czym zespół ze stolicy Wielkopolski poinformował w mediach społecznościowych.

Na Enea Stadionie zasiadło podczas rywalizacji z "Arkowcami" dokładnie 41 598 osób, co bez wątpienia jest naprawdę imponującym wynikiem. "Dziękujemy, że jesteście z nami!" - napisano na oficjalnym profilu klubu na Facebooku.

Fani "Kolejorza" będą w bieżącej kampanii mieć jeszcze jedną szansę na wyśrubowanie frekwencji na własnym terenie - 23 maja Lech podejmie bowiem u siebie Wisłę Płock. Wcześniej jednak, 16 maja, zagra na wyjeździe z Radomiakiem.

Jeśli Poznaniakom uda się zdobyć teraz mistrzostwo, to będzie 10. takie osiągnięcie w ich historii, w tym drugie z rzędu. Ekipę z Bułgarskiej jednak wciąż ścigają w tabeli m.in. Górnik Zabrze oraz Raków Częstochowa.

