Takiego wstrząsu w Lechu nie było od lat. Lech u siebie bronił wygranej 4:1 i bez problemu miał awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, ale twierdza przy Bułgarskiej okazała się domkiem z kart i mistrzowie Polski po rzutach karnych odpadli z duńskim Aarhus.

- Środowa noc była ciężka dla każdego z nas, mecz z Aarhus to był strasznie trudne doświadczenie. Musimy jednak iść naprzód. Potrzebujemy przedefiniować nasze cele i na nich się skupiać, nie możemy żyć tym wielkim smutkiem i rozczarowaniem. Od dziś patrzymy tylko w przyszłość i naciskamy dalej - podkreślał trener Niels Frederiksen podczas spotkania z mediami.

Snucie planów byłoby jednak zdecydowanie łatwiejsze, gdyby Lech już na starcie aż tak mocno nie nadwyrężył zaufania kibiców. Wizja mistrzów Polski na ten sezon sięgała nawet fazy ligowej Ligi Mistrzów, ale te marzenia zostały brutalnie zweryfikowane i dziś pozostaje już walka o awans do Ligi Europy, której prestiż jest nieporównywalny z LM.

Lech Poznań nie może zapominać o Ekstraklasie

Lech musi jednak pamiętać o lidze, w której start również nie był wymarzony, bo u siebie "Kolejorz" zremisował z Cracovią 0:0. Kolejna strata punktów może być jeszcze większym rozczarowaniem, bo przeciwnikiem jest beniaminek Wieczysta Kraków.

- Jesteśmy gotowi, by ten mecz wygrać. Wiele lat w piłce mierzyłem się z tego typu wyzwaniami, bo w tym zawodzie tak to działa. Spotyka cię wiele pięknych momentów, ale też te skrajnie odmienne. Bez umiejętności radzenia sobie z tymi drugimi sytuacjami, nie dasz sobie rady w futbolu. Bardziej od kwestii taktycznych chodzi o nastawienie i mentalność - uważa Frederiksen.

W Wieczystej humory nie są tak fatalne jak w Lechu, ale do optymizmu też daleko. Beniaminek na inaugurację przegrał w Radomiu 1:2. Krakowianie może nie zagrali wybitnie słabo, ale w klubie liczono co najmniej na punkt.

Mieliśmy swoje szanse, podobnie Radomiak. Mogliśmy pokusić się przynajmniej o remis. Chcieliśmy lepiej wprowadzić się do Ekstraklasy, ale się nie udało

Frederiksen: - Wieczysta to beniaminek, ale w jej szeregach jest sporo zawodników z doświadczeniem z Ekstraklasy. Spodziewam się, że będą chcieli grać w piłkę, bo mają ku temu dobrych zawodników.

Mecz Wieczysta - Lech w sobotę o godz.17:30 na Synerise Arena w Krakowie.

PJ

Niels Frederiksen Grzegorz Wajda East News

Niels Frederiksen Monika Wantoła INTERIA.PL

Niels Frederiksen Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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