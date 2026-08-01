Lech Poznań nie ma już miejsca na błąd. Presja tylko rośnie

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Lech Poznań mógł spokojnie wejść w sezon, a zamiast tego przy Bułgarskiej zrobiło się nerwowo. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów nastroje są fatalne, a mogą być jeszcze gorsze, jeśli mistrzowie Polski stracą punkty z beniaminkiem Ekstraklasy. Mecz Wieczysta Kraków - Lech Poznań w sobotę o godz. 17:30.

Mikael Ishak w niebieskiej koszulce zasłania usta dłonią, w tle stadion i trener Niels Frederiksen
Mikael Ishak, Niels FrederiksenGrzegorz Wajda/REPORTER, Piotr MatusewiczEast News

Takiego wstrząsu w Lechu nie było od lat. Lech u siebie bronił wygranej 4:1 i bez problemu miał awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, ale twierdza przy Bułgarskiej okazała się domkiem z kart i mistrzowie Polski po rzutach karnych odpadli z duńskim Aarhus.

- Środowa noc była ciężka dla każdego z nas, mecz z Aarhus to był strasznie trudne doświadczenie. Musimy jednak iść naprzód. Potrzebujemy przedefiniować nasze cele i na nich się skupiać, nie możemy żyć tym wielkim smutkiem i rozczarowaniem. Od dziś patrzymy tylko w przyszłość i naciskamy dalej - podkreślał trener Niels Frederiksen podczas spotkania z mediami.

Snucie planów byłoby jednak zdecydowanie łatwiejsze, gdyby Lech już na starcie aż tak mocno nie nadwyrężył zaufania kibiców. Wizja mistrzów Polski na ten sezon sięgała nawet fazy ligowej Ligi Mistrzów, ale te marzenia zostały brutalnie zweryfikowane i dziś pozostaje już walka o awans do Ligi Europy, której prestiż jest nieporównywalny z LM.

Lech Poznań nie może zapominać o Ekstraklasie

Lech musi jednak pamiętać o lidze, w której start również nie był wymarzony, bo u siebie "Kolejorz" zremisował z Cracovią 0:0. Kolejna strata punktów może być jeszcze większym rozczarowaniem, bo przeciwnikiem jest beniaminek Wieczysta Kraków.

- Jesteśmy gotowi, by ten mecz wygrać. Wiele lat w piłce mierzyłem się z tego typu wyzwaniami, bo w tym zawodzie tak to działa. Spotyka cię wiele pięknych momentów, ale też te skrajnie odmienne. Bez umiejętności radzenia sobie z tymi drugimi sytuacjami, nie dasz sobie rady w futbolu. Bardziej od kwestii taktycznych chodzi o nastawienie i mentalność - uważa Frederiksen.

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Piotr Jawor
Piotr Jawor

W Wieczystej humory nie są tak fatalne jak w Lechu, ale do optymizmu też daleko. Beniaminek na inaugurację przegrał w Radomiu 1:2. Krakowianie może nie zagrali wybitnie słabo, ale w klubie liczono co najmniej na punkt.

Mieliśmy swoje szanse, podobnie Radomiak. Mogliśmy pokusić się przynajmniej o remis. Chcieliśmy lepiej wprowadzić się do Ekstraklasy, ale się nie udało
przyznał Kazimierz Moskal, trener Wieczystej.

Frederiksen: - Wieczysta to beniaminek, ale w jej szeregach jest sporo zawodników z doświadczeniem z Ekstraklasy. Spodziewam się, że będą chcieli grać w piłkę, bo mają ku temu dobrych zawodników.

Mecz Wieczysta - Lech w sobotę o godz.17:30 na Synerise Arena w Krakowie.

PJ

Mężczyzna w eleganckim płaszczu i ciemnych butach pewnym krokiem wychodzi przez drzwi na tle niebieskiej ściany z geometrycznym wzorem.
Niels FrederiksenGrzegorz WajdaEast News
łysy mężczyzna w eleganckim, ciemnym płaszczu i swetrze stoi na tle nieostrego stadionu, patrzy w bok z poważnym wyrazem twarzy
Niels FrederiksenMonika WantołaINTERIA.PL
Mężczyzna w ciemnym swetrze siedzący przy stole konferencyjnym, za nim ściana z wieloma kolorowymi logotypami sponsorów, na stole zielony mikrofon z symbolem piłkarskiego turnieju.
Niels FrederiksenPhoto by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP


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