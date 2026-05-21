Na ten moment kadencja Nielsa Frederiksena na fotelu trenera Lecha Poznań jest bogata w sukcesy. Debiutacki sezon w Ekstraklasie Duńczyk zakończył mistrzostwem Polski. Kilka dni temu okazało się, że ta sztuka udała mu się dwa razy z rzędu. "Kolejorz" pokonując na wyjeździe Radomiak Radom obronił tytuł mistrzowski, dopisując do swojego konta dziesiąta w historii koronę mistrzowską.

W przededniu mistrzowskiej fety kibice Lecha cały czas czekają na dwie kluczowe decyzje kadrowe. Pierwsza z nich dotyczy wykupienia dotychczas wypożyczonego do klubu Luisa Palmy. Jak w "Meczykach" zapewniał rzecznik prasowy klubu Adrian Gałuszka cała sprawa powinna wyjaśnić się w przeciągu najbliższych dni.

Drugą kwestią jest przyszłość Frederiksena. Kontrakt z duńskim szkoleniowcem wygaśnie wraz z końcem czerwca. Obie strony wciąż nie porozumiały się co do warunków jej przedłużenia. To powoduje, że napięcie będzie wzrastało z każdym kolejnym dniem.

Niepewny los trenera Lecha Poznań. Sam marzy o reprezentacji Danii

Prezes Lecha Piotr Rutkowski podczas wizyty na antenie TVP Sport zapowiedział, że wszelkie decyzje w tej sprawie zostaną podjęte tuż po ostatnim meczu tego sezonu. Sam Frederiksen nie miał zamiaru ukrywać, że prócz pracy w Lechu ma na stole jeszcze kilka innych propozycji. Na kanale "Meczyki" padła nawet nazwa jednego z klubów zainteresowanych usługami Duńczyka. Mowa o angielskim Watfordzie, drużynie występującej na poziomie Championship.

Nowy trop w sprawie potencjalnych negocjacji Frederiksena z Lechem przedstawił Roman Kołtoń. Dziennikarz Polsatu Sport podczas programu "Meczyków" zdradził oczekiwania aktualnego szkoleniowca "Kolejorza". Frederiksen ma oczekiwać dołączenia do swojego nowego kontraktu klauzuli, która pozwalałaby mu na objęcie funkcji selekcjonera reprezentacji Danii.

Reprezentację Danii aktualnie prowadzi Brian Riemer. Kadra ta podzieliła los reprezentacji Polski i nie wywalczyła awansu na zbliżające się Mistrzostwa świata 2026. Duńczycy w finale baraży przegrali po serii rzutów karnych z reprezentacją Czech. Teraz przed nimi towarzyskie spotkania z Demokratyczną Republiką Konga oraz Ukrainą, a jesienią w ramach dywizji A Ligi Narodów zagrają z Norwegią, Portugalią oraz Walią.

Trener Lecha Poznań Niels Frederiksen

Trener Niels Frederiksen z Lecha Poznań





