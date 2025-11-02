Lech Poznań - Motor Lublin. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Lech Poznań w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy zagra z Motorem Lublin. Mistrz Polski z pewnością liczy na to, że uda mu się przerwać serię dwóch spotkań ligowych bez zwycięstwa, z kolei Motor będzie chciał pójść za ciosem po ostatniej wygranej. O której godzinie gra Lech? Gdzie oglądać mecz Lech Poznań - Motor Lublin? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream, TV. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Lech Poznań - Motor Lublin w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo na kanale CANAL+ Sport 3, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Lech Poznań przystąpi do spotkania z Motorem Lublin po przełamaniu. "Kolejorz" przez trzy kolejne mecze z Pogonią Szczecin, Lincoln Red Imps i Legią Warszawa, nie potrafił odnieść zwycięstwa i przede wszystkim skompromitował się na Gibraltarze. W miniony czwartek mistrz Polski wreszcie wygrał, choć po męczarniach z Gryfem Słupsk 2:1 w 1/16 Pucharu Polski.
Motor Lublin miał znacznie więcej czasu na odpoczynek, niż piłkarze Lecha Poznań. Lublinianie odpali już w 1/32 finału Pucharu Polski z Arką Gdynia, więc mieli ponad tydzień, by przygotować się na starcie z mistrzem Polski. Na dodatek licząc od 12. kolejki ligowej, Motor rozegrał tylko dwa spotkania, przy aż czterech "Kolejorza", co może być sporym atutem zawodników Mateusza Stolarskiego, którzy po serii sześciu meczów bez zwycięstwa, w poprzedniej kolejce niespodziewanie pokonali Widzew Łódź 3:0.
W zeszłym sezonie oba zespoły zagrały ze sobą dwa razy i oba spotkania zakończyły się wynikiem 2:1. Najpierw w takim rezultacie Motor wygrał na stadionie Lecha, a następnie mistrz Polski zrewanżował się Lublinianom, zwyciężając na ich stadionie.
