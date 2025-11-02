Lech Poznań - Motor Lublin. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Lech Poznań - Motor Lublin w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo na kanale CANAL+ Sport 3, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lincoln Red Imps - Lech Poznań. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Lech Poznań - Motor Lublin. O której i gdzie obejrzeć? Ekstraklasa [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań przystąpi do spotkania z Motorem Lublin po przełamaniu. "Kolejorz" przez trzy kolejne mecze z Pogonią Szczecin, Lincoln Red Imps i Legią Warszawa, nie potrafił odnieść zwycięstwa i przede wszystkim skompromitował się na Gibraltarze. W miniony czwartek mistrz Polski wreszcie wygrał, choć po męczarniach z Gryfem Słupsk 2:1 w 1/16 Pucharu Polski.

Motor Lublin miał znacznie więcej czasu na odpoczynek, niż piłkarze Lecha Poznań. Lublinianie odpali już w 1/32 finału Pucharu Polski z Arką Gdynia, więc mieli ponad tydzień, by przygotować się na starcie z mistrzem Polski. Na dodatek licząc od 12. kolejki ligowej, Motor rozegrał tylko dwa spotkania, przy aż czterech "Kolejorza", co może być sporym atutem zawodników Mateusza Stolarskiego, którzy po serii sześciu meczów bez zwycięstwa, w poprzedniej kolejce niespodziewanie pokonali Widzew Łódź 3:0.

W zeszłym sezonie oba zespoły zagrały ze sobą dwa razy i oba spotkania zakończyły się wynikiem 2:1. Najpierw w takim rezultacie Motor wygrał na stadionie Lecha, a następnie mistrz Polski zrewanżował się Lublinianom, zwyciężając na ich stadionie.

Piłkarze Lecha Poznań w meczu Ekstraklasy z Pogonią Szczecin Jakub Kaczmarczyk PAP

Piłkarze Motoru Lublin w sezonie 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy Kazimierz Kozuch /400mm.pl Newspix.pl