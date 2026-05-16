Lech Poznań mistrzem Polski już w sobotę? Kluczowy warunek

Maciej Brzeziński

Trwa 33. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Szansę na mistrzostwo Polski mają już tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Bliżej tego celu jest "Kolejorz", który może świętować już w sobotni wieczór. Jest tylko jeden warunek. Jeśli nie zostanie on spełniony to na wyłonienie mistrza poczekamy do niedzieli lub dopiero przyszłej soboty. Prezentujemy możliwe scenariusze.

Lech Poznań już w sobotę może przypieczętować obronę mistrzowskiego tytułu

Dwie kolejki przed końcem rozgrywek Lech Poznań ma 56 punktów. Cztery "oczka" mniej ma druga Jagiellonia Białystok, która także ma jeszcze szansę na mistrzostwo Polski. Po środowych meczach zaległych szanse straciły trzeci Górnik Zabrze - 50 pkt, ze względu na gorszy bilans bezpośrednich spotkań z ekipą z Poznania, i czwarty obecnie Raków Częstochowa - 49 pkt.

Przed Lechem Poznań wyjazdowe spotkanie z Radomiakiem Radom, które zaplanowano na godz. 20:15. Jeśli drużyna trenera Nielsa Frederiksena wygra, to przypieczętuje obronę tytułu mistrzowskiego. Każdy inny rezultat oznacza, że w wyścigu o tron będziemy jeszcze mieć emocje.

W niedzielę (17 maja) o godz. 14:45 na boisko w Katowicach wybiegną piłkarze Jagiellonii, którzy przede wszystkim muszą wygrać. Jeżeli "Kolejorz" przegra w sobotę w Radomiu, to tylko równoczesna porażka ekipy z Białegostoku sprawia, że sprawa tytułu zostanie rozstrzygnięta, gdyż w przypadku remisu "Jagi" różnica między liderem i wiceliderem zmaleje do trzech punktów, a ponieważ oba zespoły dwukrotnie zremisowały ze sobą w sezonie 2025/26, to o wszystkim rozstrzygnie ostatnia kolejka, zaplanowana na 23 maja.

Kto spadnie z Ekstraklasy?

W ten weekend na pewno nie poznamy spadkowiczów z PKO BP Ekstraklasy. W piątkowy wieczór Korona Kielce pokonała Widzew Łódź i tym samym zapewniła sobie utrzymanie. Tego nie mogą powiedzieć Łodzianie. O ligowy byt drżą także w Gdańsku, Gdyni, Krakowie i Gliwicach. Na razie przesądzony został spadek Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

