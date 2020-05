W ostatnim sobotnim spotkaniu 27. kolejki Ekstraklasy Lech Poznań zmierzy się z Legią Warszawa. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu razem z Interią!

Starcie Lecha z Legią jest niewątpliwie jednym z najciekawszych spotkań 27. kolejki. Gdyby było rozgrywane w "normalnych" okolicznościach odbyłoby się przy wypełnionym stadionie, a kasa klubowa ekipy z Poznania otrzymałaby spory zastrzyk.



Obie drużyny miały okazję do przetarcia przed ligowym klasykiem, grając mecze w ćwierćfinale Pucharu Polski. Legia na wyjeździe pokonała Miedź Legnicę 2-1, a Lech poradził sobie z Stalą Mielec i wygrał 3-1.



Dzisiejsze spotkanie będzie okazją dla Legii, aby umocnić się na fotelu lidera. Ekipa z Warszawy ma obecnie osiem punktów przewagi nad Piastem. Natomiast Lech zajmuje obecnie 5. pozycję, jednak do 2. miejsca traci zaledwie punkt.



