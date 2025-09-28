Lech Poznań - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA, PROGRAM TV]

Mecz 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań - Jagiellonia Białystok zostanie rozegrany dzisiaj o godz. 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale CANAL+3 Sport 3, a stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Ekstraklasa. O której godzinie mecz Lech - Jagiellonia? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Lech Poznań w ostatnim ligowym meczu remisował z Rakowem Częstochowa 2:2. Mistrzowie Polski prowadzili już 2:0, a mimo to wypuścili zwycięstwo z rąk. Wszystko zaczęło się od czerwonej kartki Luisa Palmy, która okazała się szansą, wykorzystaną przez "Medaliki". 14 punktów w ośmiu spotkaniach zdobytych przez "Lechitów" można uznać za małe rozczarowanie, ale ekipa Nielsa Frederiksena nie traci kontaktu z czołówką tabeli.

Jagiellonia Białystok także rozegrała ostatnio szlagierowe spotkanie. "Duma Podlasia" zmierzyła się na wyjeździe z Legią Warszawa. Patrząc na dyspozycję i sposób gry obu zespołów, można było się spodziewać otwartego i ciekawego widowiska. Tak się jednak nie stało, a mecz ostatecznie zakończył się bezbramkowym remisem. To jednak pozwoliło "Jadze" podtrzymać serię 13 meczów bez porażki.

W zeszłym sezonie Lech i Jagiellonia zagrał ze sobą dwukrotnie. W pierwszym spotkaniu przy Bułgarskiej "Kolejorz" rozgromił ekipę z Podlasia aż 5:0. W rewanżu natomiast Białostoczanie zwyciężyli 2:1.

