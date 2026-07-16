Lech Poznań - Górnik Zabrze. O której i gdzie oglądać Superpuchar Polski?

Mecz Lech Poznań - Górnik Zabrze o Superpuchar Polski 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 16 lipca o godzinie 19:00 na stadionie Lecha przy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań - Górnik Zabrze. Co w obu klubach wydarzyło w przerwie międzysezonowej?

Lech Poznań i Górnik Zabrze zmierzą się w meczu o Superpuchar Polski jako odpowiednio mistrz Polski oraz zdobywca Pucharu Polski. Będzie to pierwszy oficjalny sprawdzian obu ekip przed eliminacjami Ligi Mistrzów i startu PKO BP Ekstraklasy. "Kolejorz" jak na razie w trakcie tego lata postawił na stabilizację i wzmocnienie składu. Żaden kluczowy zawodnik nie odszedł, a klub przede wszystkim wykupił Luisa Palmę z Celticu Glasgow za rekordową kwotę 4 mln euro oraz sprowadził Terry'ego Yegbe za 3 mln i Mateusza Lisa za 900 tysięcy euro.

Dużo więcej zmian zaszło w drużynie Górnika. Drużynę opuściły dwa ważne ogniwa, czyli Lukas Ambros (Anderlecht Bruksela) oraz Patrik Hellebrand (Korona Kielce), a karierę zakończył Lukas Podolski, który w maju został większościowym właścicielem klubu. Do zespołu dołączyli za to m.in. Erik Prekop za 1 mln euro, Bruno Durdov za 900 tys. euro czy Ondrej Zmrzly za 500 tys. euro. Ponadto ciekawie wyglądają także darmowe transfery Kacpra Urbańskiego (Legia Warszawa) i Petera Federico (Getafe).

Lech Poznań przed startem sezonu rozegrał tylko dwa sparingi, ale oba zakończył zwycięstwami. Najpierw pokonał słowacki FK Żeleziarne Podbrezova 3:1, a następnie 4:0 czeski Bohemians Praga. Z kolei Górnik Zabrze odbył aż pięć gier kontrolnych, z których trzy wygrał i jedną zremisował. Przegrał raz 1:2, ale z nie byle jakim rywalem, bo RB Salzburg.

Oba zespoły w poprzednim sezonie zmierzyły się trzy razy. Najpierw w meczach ligowych dwa zwycięstwa odniósł Lech. W trzeciej konfrontacji wygrał Górnik Zabrze, a była ona niezwykle ważna, ponieważ odbyła się w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski, po który "Górnicy" ostatecznie sięgnęli.

Lech Poznań - Górnik Zabrze. Superpuchar Polski. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Lech Poznań - Górnik Zabrze o Superpuchar Polski 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 16 lipca o godzinie 19:00 na stadionie Lecha przy Bułgarskiej w Poznaniu. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport. Z kolei darmowy stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport.

Lech Poznań po raz kolejny zawalczy o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Lech Poznań - Górnik Zabrze Monika Wantoła INTERIA.PL





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